Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 февраля 2022 года: У 2 612 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на 01:00 26 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 352 376 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 612 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 283 673 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 4 486 человек.

К сожалению, за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 11 054 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 26 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 013) и на Бору (14 081). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (877) и Спасском районе (838).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 333 человек), Санкт-Петербург (7 572 человека) и Московская область (1 846 человек).

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