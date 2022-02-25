До -4 и пасмурно: какая погода ожидается в Нижнем Новгороде 26-27 февраля

Температура воздуха в дневные часы сохранится на уровне нуля. Фото: Алексей ФОКИН

Оттепель и по-весеннему теплая погода продолжит радовать жителей Нижнего Новгорода в эти выходные. По данным онлайн-сервиса Яндекс.Погода, в дневные часы температура воздуха будет держаться на уровне около нуля. Снеговиков при таких температурах уже не полепишь, да и лед на катке становится рыхлым, а вот для пеших прогулок условия очень даже сносные. Хотя, с таянием снега на дорогах могут образоваться лужи, поэтому желательно запастись обувью, которая не пропускает влагу.

Так, в пятницу, 25 февраля, весь день ясно. Ближе к ночи температура воздуха понизится до -5, пойдет снег. Ветер южный до 5 метров в секунду.

Небольшие осадки в виде снега сохранятся и утром субботы. По прогнозу синоптиков, уже днем снега не будет, температура воздуха останется на уровне -1...0, ночью чуть прохладнее — до 3. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью до 3,2 метра в секунду.

Утром воскресенья будет так же прохладно, как и ночью, а вот днем ожидается стабильно -1. В городе сохранится пасмурная погода без осадков. К ночи вновь похолодает до -4..-3. Ветер сменится на северный и будет дуть со скоростью до 4,7 метров в секунду.

Отметим, что в выходные сохранится высокая влажность воздуха — до 91%. В связи с этим температура воздуха может ощущаться ниже на 3-4 градуса ниже, чем есть на самом деле. Геомагнитное поле в выходные дни будет спокойным, световой день продолжит расти.

В последний день зимы возможен небольшой снегопад, днем вновь пасмурная погода, а ночью в небе прояснится, ожидается похолодание до -7.

В целом, начало весны ознаменуется холодными ночами, а вот в дневные часы по-прежнему будет около нуля.