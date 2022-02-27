Боялась сдавать кровь: 8-летняя девочка спряталась от мамы в подсобке нижегородской больницы. Фото: Нижегородское отделение Росгвардии

Восьмилетнюю девочку искали всей больницей в одном из районов Нижегородской области сегодня, 27 февраля. Оказалось, что от своей мамы малышка сбежала, потому что испугалась сдавать кровь на анализ. Как девочку искали и где её нашли – рассказали в нижегородском отделении Росгвардии.

Сигнал о пропаже ребёнка поступил из одной охраняемой детской областной больницы в дежурную часть отдела вневедомственной охраны Советского района Нижнего Новгорода. К медучреждению незамедлительно выехала группа задержания.

Мама девочки рассказала, что дочь находилась рядом с ней возле кабинета, где предстояло сдать кровь на анализ, но через какое-то время женщина потеряла девочку из виду. Росгвардейцы получили приметы ребёнка и стали искать.

– Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, дали объявление по громкой связи административного здания, а также через сигнальное громкоговорящее устройство служебного автотранспорта, обследовали все помещения учреждения и прилегающую территорию, – рассказали в ведомстве. – На поиски ребёнка были ориентированы все подразделения, входящие в единую систему дислокации сил и средств на территории района.

Девочку нашли в подсобке больницы старшина полиции Сергей Голованов и старший сержант полиции Александр Манов. Она рассказала им, что очень боится предстоящей процедуры и поэтому решилась на отчаянные меры.

Разумеется, ребёнка вернули маме и все дружно выдохнули. По информации в сети, девочка набралась смелости и всё-таки сдала кровь. Надеемся, больше она не будет так бояться медиков.