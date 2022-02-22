«Поддерживала детёныша на плаву»: В Нижегородской области спасли семью лосей, провалившихся под лёд

В Нижегородской области спасли семью лосей, провалившихся под лёд. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В лесу под Нижним Новгородом спасли от гибели семью лосей, провалившихся под лед. Маленький лосёнок так замерз в холодной воде, что после вызволения ему пришлось оказывать первую помощь.

Спасательная операция развернулась в Лысковском районе в устье реки Керженец. Двух лосей, терпящих бедствие, увидел сотрудник госохотнадзора во время патрулирования территории. Взрослая самка и её маленькая дочь провалились под лед и не могли двинуться с места.

- Две самки лося оказались в «ледяном капкане» в устье реки Керженец, из-за тонкого льда к животным невозможно было подобраться. На помощь сохатым пришел отряд спасателей на воздушной подушке. Совместными усилиями на берег были доставлены две самки - мать и сеголеток, - рассказал руководитель Лысковского межрайонного отдела регионального Минлесхоза Юрий Власов.

По его словам, все это время взрослая самка поддерживала на плаву своего детеныша. После эвакуации мама-лосиха быстро пришла в себя, а вот лосёнку потребовалась помощь: малышка так замерзла, что охотоведам пришлось проводить реанимационные мероприятия, чтобы привести её в чувство. Вскоре она тоже встала на ноги и убежала в лес.

Как пояснили в госохотнадзоре Нижегородской области, лосихи заботятся о своих детенышах в течение всего первого года жизни, после чего подросшие лосята покидают мать. На сегодняшний день в лесах Нижегородской области насчитывается более 18 тысяч лосей.

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Добыча диких зверей, находящихся в бедственном положении, запрещена. Не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, необходимо вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон»: 8 (831) 433 22 11 или по номеру 112.