Холодные ночи и снег: Какой будет погода в Нижнем Новгороде в марте 2022

Средняя месячная температура в марте составит -2,-4 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Долгожданная весна наконец пришла в Нижний Новгород: дни стали длиннее, солнце стало светить чаще, но по-настоящему тепло станет еще не скоро. Температура воздуха сейчас держится в пределах от -1 до -7 градусов, а вот чего могут ожидать нижегородцы дальше, разбиралась «Комсомолка».

- Метеорологическая весна начинается с того момента, как среднесуточная температура воздуха преодолевает нулевую отметку и устойчиво держится в плюсовых значениях, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева. - В Нижнем Новгороде эта средняя дата приходится на 26 марта.

Несмотря на дневные оттепели до метеорологической весны ещё далеко, так как ночами температура воздуха будет остывать до -5,-10 градусов, а на востоке Нижегородской области станет опускаться даже до -15,-17 градусов.

- Однако такая ситуация благоприятна для интенсивного таяния снега и образования сосулек на крышах и гололедицы на дорогах, - добавила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Средняя месячная температура в марте составит -2,-4 градуса, что близко к климатической норме. Также ожидается, что количество осадков превысит норму в 25-35 миллиметров и окажется больше среднего многолетнего значения. Осадки выпадут преимущественно в виде мокрого снега и дождя.

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