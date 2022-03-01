Ущерб 80 тысяч: Московский тренер потерял в Нижнем Новгороде штаны, набитые деньгами

Мужчина поторопился на ночной поезд и забыл рюкзак в зале ожидания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Курьезная история произошла в Нижнем Новгороде в начале января. Тренер столичной школы самбо забыл на Московском вокзале рюкзак, а по возвращении домой решил, что его обокрали, ведь в этом рюкзаке была нехилая сумма денег. Произошел переполох, транспортные полицейские начали поиски пропажи. В итоге деньги нашли, но совсем не там, где указал заявитель. Подробнее о произошедшем «КП – Нижний Новгород» рассказали в Нижегородском ЛУ МВД России на транспорте.

- Утром 9 января нижегородским полицейским поступило сообщение от потерпевшего, что он, находясь на вокзале, оставил рюкзак. По его словам, в рюкзаке были личные вещи: шорты, майка, тапочки, зарядное устройство для телефона. Также были документы на юных самбистов, участвующих в соревнованиях, сертификаты о вакцинации. Помимо этого, он сказал, что в рюкзаке были брюки, в кармане которых лежали 80 тысяч рублей, - рассказал собеседник. Как выяснилось, мужчина является опытным тренером, сам в далеком прошлом полицейский. Вместе со своими воспитанниками он приехал из Москвы на Рождественский турнир по самбо среди юношей и девушек, проходивший в те дни в Кстове. Когда пришло время возвращаться в столицу, наставник спортсменов был слегка подшофе. Он поторопился на ночной поезд и забыл свою поклажу в зале ожидания.

- Когда поезд прибыл на станцию, тренер пошел по платформе на посадку, а свой брендовый рюкзак оставил, - продолжил собеседник, - Дети по какой-то причине тоже не стали брать рюкзак и пошли вслед за наставником. Буквально через 30 секунд наши сотрудники обнаружили бесхозную вещь и забрали.

По камерам стражи порядка установили личность мужчины и приняли ответственное решение, что оставленная вещь не представляет угрозы жизни и здоровью людей. Здание вокзала оцеплено не было. Осмотр рюкзака проводился в присутствии понятых. Никаких брюк с деньгами сотрудники не нашли. Также не было обнаружено каких-либо запрещенных предметов или веществ, только личные вещи мужчины и некоторые бумаги для допуска к соревнованиям. Утром после звонка мужчины начался настоящий переполох, ведь он посчитал, что его обокрали. Сотрудники уголовного розыска начали подробно выяснять обстоятельства, поговорили с коллегами из ППС, которые накануне осматривали злополучный рюкзак.

Отрабатывались версии с таксистами, воспитанниками тренера и всеми, кто с ним контактировал. Так расследование привело к гостинице, где останавливался мужчина.

- В очередной раз наши сотрудники опросили мужчину. Он вспомнил, что отдыхал в гостинице академии самбо. Мы и подумали, что может быть в гостинице свои брюки с деньгами оставил. Стали отрабатывать эту версию. В гостиницу позвонили, там обещали посмотреть по забытым вещам. После этого позвонили уже не нам, а ему, и сказали, что денежные средства нашли, - добавил рассказчик. Тренер приехал обратно в Кстово, где ему передали его темно-зеленые брюки и еще множество забытых вещей. Деньги находились в одном из боковых карманов. Купюры по 5 тысяч рублей были все так же аккуратно сложены и перетянуты резинкой. Мужчина от души поблагодарил транспортных полицейских, обменялся с ними рукопожатиями, а затем отправился на следующие соревнования. От дальнейшей проверки он отказался. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.