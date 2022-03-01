Тёплый февраль и почти метровые сугробы: Рассказываем о главных рекордах прошедшей зимы в Нижнем Новгороде

Тридцатиградусные морозы были отмечены только в единственную ночь. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Наступила календарная весна: на небе всё чаще выглядывает солнце, начиная пригревать всё вокруг, появляются первые проталины и скоро столбики термометров постепенно поползут вверх. Природа начинает просыпаться от долгого сна, а «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» тем временем подводит итоги прошедшей зимы 2021-2022 года.

Декабрь

Первый месяц зимы выдался умеренно холодным и с большим количеством осадков. Только на территории Нижнего Новгорода за декабрь выпало 143% от месячной нормы осадков. Средний показатель для этого месяца составляет 59 миллиметров, а он достиг почти 87 миллиметров.

– Двадцатиградусные морозы ударили в Нижнем Новгороде накануне Нового 2022 года. Причиной аномальных холодов стал североатлантический циклон «Нео», который вторгся на территорию Центральной России, а его холодные воздушные массы сместились в сторону Поволжья, – такие данные сообщали синоптики центра «Фобос».

В морозы на территории региона усиливался ветер, его порывы достигали до 15-18 метров в секунду.

– Кстати, тридцатиградусные морозы были отмечены только в единственную ночь на 23 декабря 2021 года, – подчеркнула пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Январь

Январь принёс нижегородцам высокие сугробы и частые перепады давления. В первые десять дней месяца в Нижегородской области выпало от 50 до 100% месячной нормы осадков, а самое максимальное количество осадков отметили в деревне Ройка в Кстовском районе – 114%, минимальное в Ветлуге – 32%.

– Погода отличалась неустойчивостью. Активные атмосферные фронты с Атлантики приносили обильные снегопады, – рассказала пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Высота снега на полях в большинстве районов достигала 40-80 сантиметров, то есть превышала обычные значения для этого времени почти в 2 раза.

В середине января на полях Кстовского района агрометеорологами была зафиксирована рекордная высота сугробов – 93 сантиметра, что в 3 раза больше обычного.

– Нижний Новгород стал самым заснеженным городом. Снежный покров в 68 сантиметров – это самое высокое значение среди городов-миллионников, больше наблюдается только в Петропавловске-Камчатском - 79 сантиметров, – заявил московский ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Всего за прошедший январь выпало 138% от месячной нормы осадков – это 68 миллиметров осадков (высота снежного покрова около 82 сантиметров).

Наибольшую изменчивость атмосферного давления воздуха в Нижегородской области отметили 14 января 2022 года, к девяти часам вечера столбики барометров опустились до 714,5 миллиметров ртутного столба.

– Это почти на 35 единиц ниже среднего месячного давления на уровне станции в начале января, – подчеркнула пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Однако рекорд не был поставлен, так как самое низкое атмосферное давление было зафиксировано в январе 1975 года, оно составило 709,8 миллиметров ртутного столба.

Февраль

Ожидалось, что в феврале планка снежного покрова достигнет своего максимума, однако оставшийся месяц зимы принёс с собой оттепели и мокрый снег с дождем, поэтому рекордсменом по сугробам осталась зима 1901-1902 года, когда снежный покров составлял больше 110 сантиметров.

– Общее количество осадков за весь зимний период составило 155 миллиметров, а высота снежного покрова порядка 187 сантиметров, – поделились информацией в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Февраль в Нижегородской области выдался особенно тёплым, среднемесячная температура воздуха оказалась на 6-7 градусов выше положенной нормы, в результате чего нижегородцы могли наблюдать, как стремительно тает снег, и уменьшаются некогда белоснежные сугробы.

– Абсолютный максимум дня был перекрыт 19 февраля во время интенсивных оттепелей, – подытожила пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

В среднем температурный режим прошедшей зимы 2021-2022 года оказался на 1,7 градуса выше климатических значений.

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