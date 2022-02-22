Сестры Аверины завоевали семь медалей на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Фото: пост в Instagram-аккаунте сестёр Авериных.

Нижегородские спортсменки Дина и Арина Аверины выиграли сразу семь медалей на этапе Гран-при по художественной гимнастике, проходившем с 18 по 20 февраля в Москве.

Арина Аверина получила две медали за второе место в упражнениях с обручем и мячом. Тем временем Дина Аверина оказалась лучшей в упражнениях с лентой (32,60 балла) и обручем (34,70 балла). Однако в упражнении с булавами Дина заняла третье место (30,55 баллов), уступив Лале Крамаренко и Эльжан Таниевой.

Дина также стала обладательницей «золота» в личном многоборье, где ее сестра заняла третье место.

- Первый старт в новом олимпийском цикле - это всегда волнительно, но в тоже время интересно, - написали гимнастки в своем Instagram-аккаунте. - Большое спасибо, Ирине Александровне, за подготовку, поддержку, наставления и веру в нас.

Девушки не оставили без благодарностей других своих тренеров и, конечно же, болельщиков и фанатов.

- Мы очень скучали по вам и такой неимоверной поддержке, - подчеркнули спортсменки.

Перед выступлением тренер российских гимнасток Ирина Винер-Усманова поддержала сестёр Авериных и помогла им настроиться. Тренер перекрестила девочек, помассировала им уши, ущипнула за бёдра и прижала к себе, в попытке забрать чужое волнение и передать заряд энергии.

- Какая поддержка от Ирины Александровны, она словно заряжает на успех, - подметила подписчица Далюша.

- С успешным началом! - поздравила фанатка Варя.

- Как мы скучали по вашим выступлениям. Новые программы и новые ощущения. Вы показали нам то, что мы ещё не видели. Спасибо вам за такие неимоверные эмоции, - оставил комментарий один из аккаунтов фан-клуба Авериных.

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