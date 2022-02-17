«Получил тяжелые травмы и перенес две операции»: Дело о наезде на ребенка в Нижегородской области закрыли, сославшись на отсутствие состава преступления

Авария произошла прямо на площадке между домами. Фото: Предоставлено героем публикации

Тяжелые травмы, серьезные операции и долгое наблюдение медиков – через все это пришлось пройти восьмилетнему Сереже (имя ребенка изменено – прим.ред.) из деревни Нечаиха в Нижегородской области, сбитому иномаркой прямо во дворе рядом с домом. Расследование этого ЧП длилось почти год и закончилось…прекращением дела. У водителя, наехавшего на ребенка, даже не забрали права. Почему полиция не нашла состава преступления в ДТП со сбитым школьником, разбиралась «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде.

Покатушки во дворе

Деревня Нечаиха в Городецком районе расположена неподалеку от знаменитого яхт-клуба, поэтому на месте прежних деревянных домиков здесь выросли двухэтажные коттеджи. Все соседи уже давно друг друга знают, никто посторонний сюда не заезжает. Поэтому аварии, в которой пострадал ребенок, здесь никто не ждал.

Расстояние между домами тут не больше трех метров. Фото: Предоставлено героем публикации

- Прямо рядом с нашим домом проходит крохотная дорога шириной всего метра три, - рассказывает отец ребенка Владимир Бурмистров. – Там нет сквозного проезда, это обычная дворовая территория, окруженная несколькими домами. Поэтому когда 30-летний сын соседки повадился там гонять на иномарке, мы были очень возмущены. Семья они, конечно, состоятельная – у мамы сеть аптек, сын тоже в ее бизнесе. Видимо, думал, что ему все можно. Несколько раз ему делали замечания, объясняли, что здесь дети гуляют, что проезд возле домов узкий. Все без толку было!

Эти «покатушки» по жилой зоне закончились неожиданно и печально – 28 февраля 2021 года иномарка сбила 8-летнего сына Владимира. Ребенок как раз катался на своем маленьком моторизированном снегокате.

- Я в этот момент был вместе с сыном, он всегда катался под моим присмотром. Но тут я даже сделать ничего не успел, - переживает Владимир. –Только оглянулся, а ребенок уже на целый метр под машиной.

Сутки ареста

То, что происходило дальше, вся семья до сих пор вспоминает с содроганием. Владимир, хирург-травматолог по образованию, сразу же кинулся оказывать сыну первую помощь. Но вскоре понял, что травмы серьезные - надо ехать в больницу. В детской областной клинике малышу сразу сделали операцию.

После аварии малыш получил тяжелые травмы. Фото: Предоставлено героем публикации

- Перелом бедренной кости в нижней трети с угловым смещением отломков, - было заключение медиков. – Имеющееся повреждение причинило тяжкий вред здоровью.

Такая травма в детском возрасте означала только одно – впереди у ребенка несколько серьезных операций и долгое дорогостоящее лечение. Как ни странно, за все это время сбивший ребенка сосед в полицию так и не обратился. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули к нему лишь спустя сутки, когда уже поступил соответствующий сигнал от медиков.

- На следующий день полицейские его задержали, - вспоминает Владимир. – Правда, меру пресечения выбрали ему весьма странную – сутки ареста. У него даже права не отобрали. Буквально на следующий день он уже снова гонял по этой же дороге.

Скорость на глазок

Впрочем, относительно «гонял» мнения расходятся. Сам водитель утверждает, что ехал со скоростью 20 километров в час. Данные с камер видеонаблюдения свидетельствуют о гораздо более значительных в цифрах.

Ребенку пришлось перенести две операции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это дело затягивалось с самого начала – с февраля по сентябрь не делалось вообще ничего, - возмущается отец ребенка. – Видеоматериалы – а там стояла камера видеонаблюдения – к делу просто не прикладывали. Техническая экспертиза проводилась без нашего участия, все данные брали со слов ответчика. По его словам, скорость у него была 20 километров в час, но по видео с соседнего дома, если посчитать скорость, время и расстояние, то по самым грубым расчетам получается не меньше 36 километров в час.

Чтобы это доказать, адвокат потерпевших неоднократно обращался с требованием провести комплексную экспертизу. Однако все эти требования были отклонены. Вместо этого было решено провести еще одну автотехническую экспертизу. Однако на главные вопросы ее результаты так и не ответили – были ли нарушены водителем правила дорожного движения?

Дело прекращено

В сентябре 2021 года в этом деле сменился следователь, и родители мальчика были уверены – вот теперь-то оно сдвинется с мертвой точки. Но получилось иначе – в конце года уголовное дело было вовсе…прекращено.

- Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, - говорится в документах, предоставленных потерпевшим в полиции. – Поскольку водитель автомобиля не располагал технической возможностью предотвратить наезд на ребенка на снегокате, в его действиях нарушение правил не усматривается.

По словам родителей, ребенок всегда катался под их присмотром. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Главным камнем преткновения стала сама злополучная дорога. По оценке следователей, этот крохотная площадка между домами является проезжей частью деревни. А значит, ограничение скорости здесь 60 километров в час. Однако в местной администрации подтвердили – сквозного проезда на этом участке нет.

- Данная автомобильная дорога является дорогой общего пользования, - сообщили в администрации Кумохинского сельсовета. – Сквозного проезда в какие-либо другие населенные пункты через деревню Нечаиха нет.

Сейчас адвокаты семьи намерены обжаловать постановление о прекращении дела. Также уже написано обращение в прокуратуру. Однако ответ из ведомства пока так и не дали.

ОФИЦИАЛЬНО

- МО МВД России «Городецкий» по факту наезда на подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В ходе расследования уголовного дело был проведен ряд технических экспертиз, по результатам которых 29 декабря 2021 года уголовное дело было прекращено по факту отсутствия состава преступления.