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Общество16 февраля 2022 13:53

Собирали дань с одних, чтобы заплатить премии другим: В Нижнем Новгороде четверых экс-начальников транспортной полиции подозревают в коррупции

Четверых бывших начальников транспортной полиции Нижнего Новгорода подозревают в коррупции
Авторы (2):
Валерия МУРОМЦЕВА
Иван РУНЕВ
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Четверых бывших начальников транспортной полиции Нижнего Новгорода подозревают в коррупции.

Четверых бывших начальников транспортной полиции Нижнего Новгорода подозревают в коррупции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде четверо бывших руководителей Линейного управления МВД на транспорте оказались в центре коррупционного скандала: их подозревают во взятке и превышении должностных полномочий. Как рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, они брали деньги с одних подчиненных и распределяли их на премии другим сотрудникам.

Первое уголовное дело по статье «Получение взятки» было возбуждено еще 30 марта 2021 года. Подозреваемые - начальник Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, его заместитель, заместитель начальника полиции по оперативной работе и командир патрульно-постовой службы,

- По версии следствия, они, действуя по указанию начальника линейного управления, летом 2020 года получили от подчиненных сотрудников деньги в размере 68 тысяч рублей, после чего передали их в качестве неофициальных премий другим сотрудникам, имевшим на тот момент дисциплинарные взыскания, - рассказал источник.

Таким образом полицейские «робины гуды» «заработали» себе еще одну уголовную статью – еще одно дело было возбуждено 14 февраля 2022 года по статье «Превышение должностных полномочий».

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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