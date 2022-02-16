Собирали дань с одних, чтобы заплатить премии другим: В Нижнем Новгороде четверых экс-начальников транспортной полиции подозревают в коррупции

Четверых бывших начальников транспортной полиции Нижнего Новгорода подозревают в коррупции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде четверо бывших руководителей Линейного управления МВД на транспорте оказались в центре коррупционного скандала: их подозревают во взятке и превышении должностных полномочий. Как рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, они брали деньги с одних подчиненных и распределяли их на премии другим сотрудникам.

Первое уголовное дело по статье «Получение взятки» было возбуждено еще 30 марта 2021 года. Подозреваемые - начальник Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, его заместитель, заместитель начальника полиции по оперативной работе и командир патрульно-постовой службы,

- По версии следствия, они, действуя по указанию начальника линейного управления, летом 2020 года получили от подчиненных сотрудников деньги в размере 68 тысяч рублей, после чего передали их в качестве неофициальных премий другим сотрудникам, имевшим на тот момент дисциплинарные взыскания, - рассказал источник.

Таким образом полицейские «робины гуды» «заработали» себе еще одну уголовную статью – еще одно дело было возбуждено 14 февраля 2022 года по статье «Превышение должностных полномочий».

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.