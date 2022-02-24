Лже-полицейский и фиктивные ДТП: мошенник обманул нижегородских пенсионеров на 2,4 миллиона рублей

С 12 по 15 февраля аферисты побывали почти в каждом районе города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне волна мошенничеств прокатилась по Нижнему Новгороду – более десятка пенсионеров стали жертвами лже-полицейского, который выманил у них 2,4 миллиона рублей из-за якобы попавших в ДТП родственников. С 12 по 15 февраля аферисты побывали почти в каждом районе города: в Нижегородском, Автозаводском, Сормовском, Московском, Советском и Приокском.

Для собственной наживы мошенники воспользовались довольно старой и известной схемой: пенсионерам звонил якобы сотрудник полиции, сообщал, что их родственник стал виновником ДТП и для улаживания вопроса нужна крупная сумма денег. Не разобравшись в произошедшем, перепуганные нижегородцы соглашались отдать деньги прямиком в руки «курьерам», которые приходили к ним домой.

Самым крупным «разводом» оказался обман 89-летней женщины, проживающей в одном из домов на улице Ванеева. Под предлогом освобождения от уголовной ответственности родной племянницы в руки лже-полицейского пенсионерка отдала 400 тысяч рублей.

- Аферист приходил к нижегородцам либо прямо домой, либо получал деньги в подъезде или около него, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Некоторые заявители рассказали, что злоумышленник приезжал и уезжал на такси. Деньги просил завернуть в полотенце и убрать в пакет.

Суммы «для решения проблем» с ДТП неизвестные запрашивали разные, но менее 100 тысяч рублей не брали. Например, на эту сумму обманули 83-летнюю бабушку с улицы Смирнова, ей не только рассказали «легенду» о виновной внучке в ДТП, но и дали с ней поговорить.

- Я услышала плачь, спросила: «Лида, это ты?», услышала в ответ «Да», а потом она мне рассказала, что произошла авария и ей теперь необходимо заплатить крупную сумму, - рассказала пострадавшая женщина.

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что по такой схеме злоумышленник похитил у граждан 2 430 000 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а также задержан подозреваемый – безработный 24-летний мужчина. Он заключён под стражу и уже признался в содеянном.

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