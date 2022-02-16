Многоквартирный дом вспыхнул в Богородске: девять человек остались без жилья

Площадь пожара составила 168 квадратных метров. Скриншот с видео "Богородск ТВ"

Многоквартирный жилой дом загорелся в Богородске поздним вечером 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре по адресу улица 2-я Рязанка, 69 поступило в22:08. Пожару был присвоен ранг №1 «БИС». К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

- В результате обгорела кровля дома и сгорел сарай на общей площади 168 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.

В результате обгорела крыша дома и сарай. Скриншот с видео "Богородск ТВ"

По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что электрооборудование в одном из помещений имело недостаточно конструктивных элементов. Однако причину пожара еще предстоит установить.

Отмечается, что в обгоревшем доме прописаны 16 человек, детей среди них нет. Постоянно в нем проживали девять человек. Сейчас жильцы временно размещены у родственников.

- Вопрос дальнейшего размещения жильцов будет рассмотрен администрацией муниципального округа, - добавили в МЧС.