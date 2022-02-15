Нижегородцам сделают корректировку платы за отопление уже в феврале. Рассказываем, почему и на сколько

Нижегородцам сделают корректировку платы за отопление уже в феврале. Фото: Александр ГЛУЗ

Уже в конце февраля жители Нижегородской области получат квитанции об оплате услуг ЖКХ с корректировкой платы за отопление. Это означает, что кому-то придется доплатить, а кому-то наоборот, вернут разницу в случае переплаты. В первом случае сумма будет поделена на равные платежи на весь оставшийся календарный год. Нетрудно догадаться, что таких абонентов больше, чем тех, у кого обнаружилась переплата. Давайте разберемся, как происходит корректировка платы за отопление, о каких суммах идет речь и что делать, если вы не согласны с суммой, прописанной в квитанции.

Почему и как это происходит

Корректировка платы за отопление проводится в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета – именно по ним ресурсоснабжающие компании вычисляют фактическое потребление тепла жальцами. В течение года мы платим за отопление исходя их прогноза потребления, основанного на данных предыдущего года. Однако новая зима может отличаться от прежней, равно как и сроки отопительных сезонов, поэтому коммунальщики ежегодно проводят корректировку платы исходя из фактически потребленного тепла. Если жильцы потребили больше, чем в прошлом году, то корректировка по оплате будет в «плюс», если меньше – то соответственно в «минус». Плату за тепло пересчитывают в первом квартале каждого года.

- В январе-феврале Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области проводило совещания с представителями теплоснабжающих организаций, на которых были даны рекомендации, чтобы они еще раз провели анализ причин увеличения платы за отопление прежде, чем выставлять счета. Было рекомендовано дать гражданам возможность проводить оплату корректировки беспроцентно и равномерно в течение всего года, - пояснил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов в ходе пресс-конференции 15 февраля.

Что влияет на сумму корректировки

Сумма, на которую будет произведена корректировка платы за отопление в ту или иную сторону, зависит сразу от нескольких факторов. Это продолжительность отопительного сезона, температурные условия, состояние самих домов (утепление фасадов, кровли, наличие стеклопакетов) и приборов учета.

Начало отопительного сезона объявляет администрация муниципалитета - по закону тепло в домах и квартирах должны давать, когда температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов. Так вот продолжительность отопительного сезона в 2021 году была больше, чем в 2020-м, то есть тепло поступало в дома и квартиры нижегородцев большее количество времени.

- В 2021 году отопительный сезон завершился позже обычного – 11 мая. Конец зимы был достаточно холодным, а новый отопительный сезон начался 15 сентября - на неделю-полторы раньше обычного. Позднее окончание и раннее начало отопительного сезона, конечно, у нас сказалось на общей величине потребления тепловой энергии, - прокомментировал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Счет идет на миллионы

Сумма, которую нижегородцы должны доплатить поставщикам тепла, в масштабах региона исчисляется сотнями миллионов рублей. Так, например, АО «Теплоэнерго» произвело корректировку платы за отопление в 1826 домах, из которых 1620 остались должны компании в общей сложности 223 миллиона рублей. Возврат же будет произведен всего 206 домам на сумму 16 млн рублей.

По словам генерального директора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, сумма корректировки для жильцов почти 80% домов не превысит 2000 рублей, в 20% случаев придется доплатить от 2000 до 4000 рублей, и в 1% домов доначисления составят более 4000 рублей.

- Мы провели анализ по тем домам, по которым имеются большие доначисления, проверили достоверность показаний приборов учета, чтобы исключить ошибки. Информацию направили в жилищную инспекцию и готовы предоставить необходимые пояснения жителям и надзорным органам по доначислениям, - пояснил Илья Халтурин.

Компания ПАО «Т Плюс» обслуживает Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово и Кстовский муниципальный район – в общей сложности 1300 домов. Из них положительная корректировка проведена в 69% домов, отрицательная корректировка – в 24% домов, еще 7% домов корректировка не потребовалась.

- Но потребление тепла в данных домах всё равно не превышает величину норматива потребления, установленную на территории Нижегородской области. А отрицательная корректировка вызвана исключительно энергосберегающими мерами, которые принимают потребители, - пояснил директор нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Фролов.

По его словам, в 23% случаев сумма корректировки превышает 5000 рублей, а в 45% домов жильцы доплатят за отопление менее 5000 рублей.

- Мы проверили показатели и приборы учета и убедились, что данные дома действительно потребляют очень много тепла, - подчеркнул Александр Фролов.

По словам генерального директора ООО «Евросибэнерго - Распределенная Генерация» Андрея Орлихина, клиенты компании получат суммы доначислений не более 4000 рублей, но это лишь 5-10% абонентов, а остальные потребители доплатят 1-2 тысячу рублей.

- 61 дом в нашей зоне ответственности будет сделана корректировка в минус, - подчеркнул Андрей Орлихин.

Куда жаловаться

По словам первого заместителя главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области Дмитрия Петрова, специалисты Госжилинспекции ежегодно перед началом корректировки платы за отопление проводят анализ и собирают информацию от ресурсоснабжающих компаний о прогнозируемом изменении платы.

- Если у граждан будут возникать вопросы по корректировке, они могут обратиться в свою домоуправляющую или ресурсоснабжающую компанию и потребовать у них разъяснение, как эта сумма получилась. Если же данная организация не представит эту информацию, можно обращаться к нам (в Госжилинспекцию – прим.). Мы запросим данные по приборам учета и произведем свой расчет, - пояснил Дмитрий Петров.

Телефон ГЖИ Нижегородской области (831) 430-11-64, электронная почта official@gzhi.kreml.nnov.ru .

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