Неизведанные места нижегородского края: Дивеевский монастырь. Фото: Виктор ИВАНОВ

Дивеевский монастырь, расположенный на южной окраине Нижегородской области, считается одной из главных жемчужин Поволжья. Эти места славятся своими чудесами и святыми откровениями не только в России, но и по всему миру. Основанный еще в XVIII веке этот монастырь до сих пор считается одним из столпов православного мира.

История

Главной священной жемчужиной Нижегородской области считается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. В православии его именуют четвертым земным уделом Пресвятой Богородицы. Монастырь возник во второй половине XVIII века – именно тогда богатой рязанской помещице Агафье Мельгуновой, принявшей постриг, в Киеве привиделся сон, в котором Богородица призывала ее отправиться в паломничество по Руси. Дескать, там в одном из священных мест она укажет ей удел, где нужно основать новую обитель.

Лаврские старцы признали видение матушки Александры истинным, и с их благословения монахиня отправилась в странствие по Руси. В 1760 году матушка в селе Дивеево ей вновь привиделась Богородица, которая повелела основать здесь ее «Четвертый жребий во Вселенной». В 1773 году матушка на собственные средства устроила фундамент Казанской церкви. Ее освящение прошло в 1780 году.

Серафим Саровский

С этим монастырем неразрывно связано имя одного из главных православных святых – Серафима Саровского, стоявшего у истоков создания этой обители. Попечение над общиной он взял в 1789 году, будучи молодым иеродиаконом. По его благословению рядом с Казанской церковью была устроена Мельничная община, первыми насельницами которой стали восемь сестер Казанской общины. В 1842 году, через 9 лет после преставления Серафима, обе общины были объединены с наименованием Серафимо-Дивеевской.

Легенды

- Одной из главных святынь монастыря считается Святая Канавка, по которой в видении Серафима Саровского прошла сама Богородица. По традиции все верующие, проходя по ней, должны 150 раз прочитать молитву «Богородица, дева радуйся». Считается, что после этого человек может исцелиться ото всех грехов и болезней.

- В непосредственной близости от монастыря находятся многочисленные святые источники, вода из которых считается целебной. Кстати, ее можно не только пить, но и окунаться в специальную купель.

Что посмотреть?

- Спасо-Преображенский собор был заложен в 1907 году по проекту москвича Антонова. Его строительство завершилось в 1916 году, а уже через год грянула революция. В советские годы здесь был сначала гараж, а потом тир.

- Благовещенский собор. Его строительство собора началось по завету преподобного Серафима, который говорил, что должен быть в обители ещё один храм, который встанет в одну линию с колокольней и Троицким собором, в конце Святой Канавки. По проекту храм должен был иметь размеры, которые определены Поясом Богородицы: двадцать поясов в ширину, тридцать в длину, пятьдесят в высоту.

- Икона Божией Матери «Умиление». Она являлась главной святыней Троицкого собора. Перед этой иконой молился и скончался Серафим Саровский. Он называл её «Всех радостей Радость».

- Святые мощи. В конце 1990 года были обретены мощи батюшки Серафима. В 1991 году с крестным ходом святые мощи были принесены в Дивеевский монастырь. Так сбылось пророчество, что телом преподобный Серафим будет пребывать в Дивееве.

Как добраться?

- Расстояние от Нижнего Новгорода до Дивеева на автобусе — 174 км. Дорога сюда на автобусе займет около трех часов. Автобусы уходят с автостанции в Щербинках и с Московского вокзала.

- В любой туристической компании можно заказать тур в Дивеево. Обойдется он в 1,5 -2 тысячи рублей.