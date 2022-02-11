Снег и температурные качели: Какие сюрпризы преподнесет погода нижегородцам в эти выходные

Ночные морозы до -7 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В грядущие выходные погода вновь преподнесет нижегородцам немало погодных сюрпризов. Прежде всего, горожанам стоит готовиться к температурным качелям – днем будет не холоднее -1 градуса, а вот по ночам столбики термометров будут опускаться до – 7 градусов.

- Днем в субботу, 12 февраля, столбики термометров будут держаться на отметке -1 градус, - обещают синоптики. – При этом весь день будет сохраняться облачная погода, осадков не ожидается. В ночь с субботы на воскресенье похолодает до – 6 градусов мороза.

Примерно такая же погода сохранится и в воскресенье, 13 февраля. Днем отметки термометров будут держаться на отметке 0…-1 градуса.

- При этом начнет идти снег, - говорится в прогнозе. – В ночь на понедельник похолодает до -7 градусов. Схожая погода будет держаться на протяжении всей следующей недели.