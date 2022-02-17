Уголовное дело возбудили после попытки похищения 9-летней девочки в Нижнем Новгороде

15 февраля полицейским удалось установить личность мужчины. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне по всем нижегородским СМИ и пабликам разлетелась информация о том, что в микрорайоне Седьмое небо завёлся маньяк-педофил. Местные замечали подозрительного мужчину неоднократно: то в доме, то на улице, то в местном магазинчике.

- У магазина «Малинка» мужчина держал девочку за руку – похоже, тот же самый человек. Его задержали прохожие, но дедушка девочки не стал дожидаться полиции, - написала очевидица произошедшего в соцсетях.

Однако обеспокоенные люди всё равно сообщили о происходящем в полицию и попросили разобраться в этой истории. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке информации и смогли получить видеозаписи с камер видеонаблюдения магазина, у которого, предположительно, произошёл инцидент с попыткой незнакомца увести ребёнка.

- Отсматривали материалы, заснятые за несколько недель, так как не была известна точная дата событий, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Вскоре удалось установить приметы гражданина, возможно, причастного к попытке похищения.

15 февраля полицейским удалось установить личность мужчины. Им оказался 30-летний нижегородец, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение. Гражданина задержали в административном порядке.

В этот же день в участок позвонил отец 9-летней девочки, которую пытались похитить. Он рассказал, что его дочь хотели увести вечером 8 февраля, происходило всё примерно в 18 часов 40 минут у магазина, расположенного на улице Карла Маркса. Незнакомец удерживал девочку за руку и пытался увести её с улицы путем уговоров, но попытку похищения предотвратили случайные прохожие, которые подошли к девочке, заметив неладное.

- Ранее сообщения об инциденте с ребёнком в ОВД не поступали, - подчеркнули в ведомстве.

Произошедшим заинтересовались и следователи, сначала организовав доследственную проверку, а потом возбудив уголовное дело по статье: «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего».

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего дадут правовую оценку действиям участников инцидента.

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