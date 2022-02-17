Надавал тумаков прямо из окна: Пьяный мужчина набросился на ребёнка с кулаками в Арзамасе, но получил отпор от его отца

Сейчас полиция проводит проверку по этому факту. Фото: скрин из видео.

В интернете всё чаще стали появляться ужасающие новости о том, что взрослые люди нападают на чужих детей: бросаются с кулаками и необоснованной агрессий, в несколько раз превосходя малышей силой. Недавно похожий случай произошел в Арзамасе – там, у подъезда многоквартирного дома № 1 на улицы Победы, пьяный мужчина бросился на ребёнка и несколько раз ударил его. К счастью, на помощь ребёнку подоспели прохожие.

На кадрах заснятых системой видеонаблюдения «Безопасный двор», можно увидеть, что дело происходило вечером. Ребятня весело кружилась во дворе и вовсе не подозревала, что произойдет дальше, когда пробегала мимо нетрезвых мужчины и женщины, стоящих у подъезда.

Сначала незнакомец поставил подножку одному из мальчиков. Вероятно, тот подумал, что это сделал бежавший за ним друг. Вдвоём дети стали возиться в снегу, пока к ним не приблизился мужчина, после чего мальчишки бросились врассыпную. Но на этом пьяный местный житель не успокоился. Схватив ребенка за ногу, он протащил его по земле, а потом упал сверху на толпу валявшихся в снегу детей.

То, что произошло дальше, понять сложно. Вскочив на ноги, мужчина зажал в угол одного из мальчишек и принялся отвешивать ему затрещины. Воспринявшие сначала это, как игру, дети вскоре поняли, что творится что-то страшное – незнакомец отчаянно ругался и кричал на ребенка, а потом со всей силы ударил его в живот. От такого удара мальчик согнулся и взвыл от боли. За всем этим совершенно спокойно наблюдал спутница мужчины.

К счастью, один из детей догадался позвать на помощь взрослых и опрометью кинулся к подъезду. Тем временем на выручку малышам уже поспешил случайный прохожий. Тут же между мужчинами завязалась потасовка. Вскоре подоспели и родители детей – мама выбежала из подъезда, а отец сумел надавать тумаков обидчику сына прямо через окно. Высунувшись наполовину из окна, он принялся лупить незнакомца. Увидев такое сопротивление, тот сразу ретировался, прихватив с собой свою спутницу.

Отец пострадавшего мальчика обратился 16 февраля в полицейский участок, где написал заявление о том, что его сыну причинили телесные повреждения.

- В настоящее время по этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а затем будет вынесено процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

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