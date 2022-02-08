В Сарове росгвардеец спас мужчину, на котором загорелась одежда

Сотрудник Росгвардии Алексей Хозяинов спас человека. Фото: Росгвардия.

Чудесная история спасения произошла на днях в городе Сарове: там военнослужащий спас от гибели мужчину, на котором загорелась одежда. Инцидент произошел в безлюдном месте в гаражном массиве, так что то, что всё закончилось благополучно, можно считать самым настоящим чудом.

7 февраля старший прапорщик Росгвардии Алексей Хозяинов был не на службе: у него был выходной, который он проводил в своих заботах и делах. Проезжая мимо гаражей, он увидел человека, спина которого была объята пламенем. Посигналив мужчине, он дал ему знак, чтобы тот не двигался – так пламя не будет сильнее распространяться.

- Старший прапорщик выбежал из автомобиля, набросил на пострадавшего свою одежду, закрыл ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Для уменьшения боли и предупреждения отека тканей Алексей обработал пораженные участки снегом, - рассказали в Управлении Росгвардии по Нижегородской области.

Как выяснилось, пострадавший мужчина занимался сварочными работами: искра попала на одежду, которая моментально вспыхнула. Страшно представить, что было бы, не окажись рядом Алексея.

Пострадавший поблагодарил своего спасителя, а также направил слова признательности командованию его воинской части.