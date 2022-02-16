«Уговаривали сделать пару глотков»: Нижегородские мошенницы опоили 89-летнюю пенсионерку неизвестным снадобьем и украли у нее 150 тысяч рублей

Дело произошло 8 февраля в посёлке Шатки Тоншаевского района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенники продолжают покорять новые горизонты и уже не гнушаются никакими способами нажиться: на днях две женщины нагрянули прямо домой к 89-летней пенсионерке, пришли якобы на чай, а в итоге утащили с собой 150 тысяч рублей. Дело произошло 8 февраля в посёлке Шатки Тоншаевского района.

Время близилось к вечеру, было где-то около 16 часов, когда в дом к пенсионерке Татьяне Фёдоровне постучались две женщины и попросили передохнуть. Они якобы приехали в посёлок, чтобы посетить исправительную колонию №4, в которой у одной из них сидит сын.

– На свидание приехали, а нас не пустили, – надавила на жалость женщина.

Пенсионерка вместе с женщинами присела за стол, одна из них достала из сумки колбасу и стала ее резать, попросив угостить их чаем. В силу своего возраста Татьяна Фёдоровна решила лишний раз не суетиться и сказала, что горячий чайник стоит на печке. Одна из посетительниц сходила до кухни и принесла оттуда кофе, чайник и три кружки.

– Они предложили пенсионерке выпить с ними кофе, но та отказывалась, а женщины, в свою очередь, продолжали настаивать, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В какой-то момент Татьяна Фёдоровна ушла из комнаты, чтобы сходить за сахарницей, пропустив процесс приготовления кофе. Пенсионерке кружку отдали потом прямо в руки и уговаривали сделать хотя бы несколько глотков.

Когда чаепитие было закончено, гостьи разделились: одна убрала в сумку колбасу, взяла кружки и отнесла их на кухню, а другая в это время подсела к Татьяне Фёдоровне на диван и стала расспрашивать о её жизни, а сама рассказывала какую-то мистическую чепуху.

– Что в этот момент делала другая женщина, которая ушла на кухню пенсионерка не видела. Затем женщины ушли из дома, – добавил источник в правоохранительных органах.

Всё происходящее потом Татьяна Фёдоровна помнит плохо, когда она очнулась, то лежала на полу, а вокруг было уже темно. Придя в себя пенсионерка поняла, что ситуация произошла странная, поэтому решила перепроверить свои сбережения. Деньги на мелкие расходы не пропали, а вот 150 тысяч рублей, которые были спрятаны в тайнике, исчезли.

Как только пенсионерка поняла, что её обокрали, направилась к своей соседке и попросила заявить об этом в полицию. Сотрудникам органов Татьяна Фёдоровна рассказала, что деньги хранила в пачках, завернутых в белый платок и спрятанных в небольшую сумку, которая хранилась в чемодане, а чемодан стоял в шкафу у кровати.

– Ущерб для женщины причинён значительный, ее пенсия составляет 31 000 рублей, – подчеркнул – Пенсионерка плохо видит, перенесла две операции по зрению, но описать их смогла.

Первая женщина была полненькая, ростом 160 сантиметров. Она была одета в короткую куртку темного цвета и брюки темного цвета, на голове была шапка темного цвета, а поверх был повязан платок под подбородком. Вторая женщина была худощавая, ростом примерно 150 сантиметров. Была одета в полупальто темного цвета и темные брюки, на голове была шапка темного цвета, а поверх был повязан платок светлого цвета под подбородком. Лица женщин разглядеть не удалось, они носили белые медицинские маски.

– Между собой данные женщины друг друга по именам не называли, но из их разговора я поняла, что они приехали из Нижнего Новгорода, – вспоминает произошедшее Татьяна Фёдоровна.

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по статье: «Кража». Полицейскими было осмотрено место происшествия, откуда удалось изъять пять следов обуви, два следа пальцев рук и след отпечатка ладони.

Также была опрошена социальный работник Татьяна Фёдоровны и её соседка, подготовлена ориентировка.

Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!