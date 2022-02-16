«Горький преобразился!»: Сергей Безруков пришел в восторг от прогулки по Нижнему Новгороду

Знаменитый актёр приезжал в Нижний Новгород на гастроли с новым спектаклем «Казанова».
Фото: СОЦСЕТИ
Знаменитый актёр Сергей Безруков на днях приезжал в Нижний Новгород на гастроли с новым спектаклем «Казанова – Ars Vivendi» от своего фонда. Артист успел дважды выступить на сцене театра Оперы и Балета, погулять по городу и даже поболеть за российских фигуристок на Олимпийских играх во время репетиций постановки.
- Покровка … В Горьком! Сколько здесь исхожено, - признался Сергей Безруков в своём Instagram-аккаунте. – А это уже Нижегородский кремль, очень люблю гулять по нему, историческое и прекрасное место.
Артист с самого детства частенько бывал в Нижегородской области: все летние каникулы он проводил в гостях у бабушки и дедушки со стороны матери, которые жили в Лыскове.
Сергей Безруков заснял виды города.
Фото: СОЦСЕТИ
Сергей Безруков заснял виды города: улочки, дома, площади и сделал красивый ролик под песню «Сормовская лирическая».
- Один из самых потрясающих видов здесь в Горьком. Вот спуск – это лестница к Волге за спиной у Чкалова, - добавил артист.
Сергей Безруков показал подписчикам окружающий пейзаж и одну из достопримечательностей Нижнего Новгорода, установленный вблизи Георгиевской башни памятник Валерию Чкалову.
- Распогодилось! Совершенно потрясающая атмосфера, Горький преобразился! – восхитился Сергей Безруков. - Яркое солнце, уже даже немного весеннее, чувствуется. Ой, красота какая!
Репетиция спектакля.
Фото: СОЦСЕТИ
Затем 15 февраля именитый актер поделился кадрами с репетиции постановки, где показал, как команда настраивается на показ, прогоняет в очередной раз сценарий и поглядывает на экраны, следя за борьбой фигуристок на Олимпиаде в Пекине.
- Репетируем с господином Орловым, - поделился Сергей Безруков видео постановочного боя.
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