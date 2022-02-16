Нижегородский дальнобойщик на груженом автовозе устроил пьяные гонки с полицией под Санкт-Петербургом

Теперь мужчину ожидает лишение водительских прав. Фото: ГУ МВД по Ленинградской области.

Настоящий сюжет боевика с погоней, стрельбой и победой полицейских развернулся на днях в Ленинградской области. В роли антагониста выступил обычный нижегородский работяга, который по пьяни сел за руль и начал колесить по дорогам. Всё бы ничего, если бы происходящее действительно было частью фильма, вот только случай этот - вполне реальный, и наказание за него будет соответствующее.

В минувшую субботу, 12 февраля, экипаж ДПС патрулировал трассу «Санкт-Петербург - Москва» в Тосненском районе. Обстановка была вполне спокойной, пока около полудня на оживленной дороге не появилась подозрительная фура, которая постоянно «виляла», то и дело выезжая на полосу встречного движения.

Автомашина двигалась неровно, периодически выезжая на встречку. Фото: ГУ МВД по Ленинградской области.

Почуяв неладное, полицейские бросились в погоню и стали преследовать автовоз «Скания», гружённый восемью машинами корейского производства.

- На неоднократные требования полиции остановиться водитель грузовика не реагировал, продолжая нарушать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

Не обращая внимания на «светомузыку» и завывания спецсигнала, водитель автовоза продолжал ехать своей дорогой, поэтому сотрудники ГИБДД решили применить оружие, дабы остановить нарушителя. Когда патрульная машина поравнялась с автовозом, один из полицейских несколько раз выстрелил по колёсам, после чего грузовик остановился. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

План перехват развернулся на трассе 12 февраля. Фото: ГУ МВД по Ленинградской области.

Нарушителем оказался 29-летний житель Нижегородской области. Как и предполагали инспекторы ГИБДД, за рулем он находился в нетрезвом состоянии. Дальнобойщик принял товар на стоянке в поселке Красный Бор и вёз автомобили в Симферополь.

- Задержан в состоянии алкогольного опьянения. Не помню даже, как за руль сел, не помню, где останавливали, - признался протрезвевший водитель на допросе.

За неповиновение полицейским мужчину ждёт административный арест на несколько суток, а за пьяное вождение и неоднократный выезд на встречку – лишение прав.

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