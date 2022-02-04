Полицейского арестовали за взятки с наркоманов на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде

Полицейского арестовали за взятки с наркоманов на Щелковском хуторе в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского городского полка ППС по статье «Получение взятки должностным лицом» и «Получение взятки должностным лицом с вымогательством». По каждой статье следователи насчитали по два эпизода.

- По версии следствия, в декабре 2018 года подозреваемый задерживал граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения, на территории лесопарковой зоны «Щелоковский хутор», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Он неоднократно вымогал и брал взятки за непривлечение их к уголовной ответственности. В общей сложности, он получил взятки на сумму свыше 220 тысяч рублей. Все эти деньги были переведены ему на банковскую карту.

По данным следователей, в настоящее время подозреваемый задержан. Он уже признал свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Противоправные деяния сотрудника ППС были выявлены и пресечены сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии со следователями СК.