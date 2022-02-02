Новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»представят в эту субботу на манеже нижегородского цирка. ФОТО: Александр Воложанин.

Новое шоу погрузит зрителей в неповторимую волшебную атмосферу Востока. Это будет настоящий спектакль, который объединяет все номера в увлекательную историю, наполненную чарующей атмосферой Востока. Она расскажет, как главные герои в исполнении звёзды шоу, Екатерины Запашной и ковёрного клоуна Константина Асташова найдут волшебную лампу Аладдина, которая и отправит их в волшебное приключение.

ФОТО: Александр Воложанин.

По пути они встретятся с необычными героями и попадут в мир головокружительных трюков. Жонглёры на моноциклах, эстрадный балет, эквилибристы на рейнских колёсах и потрясающий номер «Закрывая глаза», за который Екатерина Запашная и Константин Растегаев получили несколько престижных цирковых премий. Артисты расскажут под самым куполом цирка нежную и трогательную историю любви. Этот номер – настоящее чудо мастерства и доверия - супруги выполняют его без страховки.

ФОТО: Александр Воложанин.

Спектакль поставил главный режиссёр Московского цирка имени Юрия Никулина Евгений Шевцов. Над хореографией работала его супруга Ольга Полторак, а эксклюзивные костюмы для шоу создала знаменитый художник-модельер Надежда Русс.

Как отметила директор Нижегородского государственного цирка Алена Кирилова, для жителей Нижнего каждое шоу продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе» всегда становится ярким событием, которое ждут и на которое стремятся попасть.

- Нижний Новгород очень любит программы, которые создаёт Гия Эрадзе. Они – цирковой знак качества. Многие зрители приходят на них не по одному разу. Мы уверены, что новое шоу пройдёт с полными аншлагами и зрители получат от него огромное удовольствие, - подчеркнула Кирилова.

ФОТО: Александр Воложанин.

-Как всегда, мы постараемся удивить зрителей и показать хороший качественный цирк сегодняшнего формата. Всё, что мы делаем — востребовано и нужно зрителям. Они ходят не просто в цирк, а на бренд. Я стараюсь всегда держать знак качества, и меня нельзя упрекнуть в том, что я привожу одно и то же. Пока в нас есть силы, мы будем развиваться и создавать что-то новое, - отметил Эрадзе.

Но не только яркие трюки на манеже и под куполом цирка ждут зрителей. Цирк Эрадзе славится и своими животными. На этот раз поклонники цирка встретятся с экзотическими животными – красавцами верблюдами, самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, обезьянами и другими пернатыми и хвостатыми артистами. А финальным номером станет единственный в мире аттракцион с группой бегемотов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова. Они приезжали в Нижний десять лет назад, с тех пор заметно выросли и научились новым трюкам.

ФОТО: Александр Воложанин.

- Я взял этих бегемотов в годовалом возрасте. Постепенно их обучал и выводил на манеж. Это очень долгий и сложный процесс. Бегемоты — животные, которых трудно дрессировать - они амбициозны и непокорны. Но у меня уже был опыт работы с ними, поэтому мне было легче и сегодня они покажут то, что не умеет ни один бегемот, - рассказал Тофик Ахундов.

При посещении цирка будут строго соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности.

ФОТО: Александр Воложанин.

- В связи с введёнными из-за пандемии ограничениями заполняемость зала составит 70%. Также зрителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Мы чётко соблюдаем все требования указа губернатора и правила Роспотребнадзора. Но при этом труппа артистов отработает и выложится на все 100%,- заверил Эрадзе.

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Премьерные представления в Нижегородском цирке состоятся 5 февраля в 16:00 и 6 февраля в 15:00. А потом -каждую субботу и воскресенье.

Подробности на сайте circus-nnovgorod.ru