Жил на конфетах и шаурме: Олень-потеряшка по кличке Захар две недели клянчил еду у водителей на границе Керженского заповедника

Олень-потеряшка по кличке Захар две недели клянчил еду у водителей на границе заповедника. ФОТО: Керженский заповедник.

Невероятная история произошла с оленем по кличке Захар из Керженского заповедника в Нижегородской области. В прошлом году его выпустили из вольера, чтобы он мог начать самостоятельную жизнь на территории заповедника. Здесь он облюбовал участок на юго-западе. Здесь в пойме реки Пугай он несколько дней спокойно откармливался и набирался сил на несгоревших участках лишайниковых сосняков. Однако 13 января Захар отправился странствовать в другую сторону.

- Он пересек границу заповедника и до 14 января гулял на сопредельной с заповедником территории в Великовском охотничьем хозяйстве, - рассказывают специалисты заповедника. – К вечеру он зашел на Маслово болото. Буквально в двух километрах от него паслось стадо его вольных сородичей. Однако Захар до них не дошел.

Олень забрел в сторону от заповедника. ФОТО: Керженский заповедник.

Вместо этого олень повернул на запад и забрел в лишайниковые боры. Эти места оказались ему знакомы – здесь он провел около двух недель в прошлом сентябре. После длительного перехода по глубокому снегу рогатый красавец решил задержаться в полюбившихся краях и полакомиться ягелем. В течение двух суток он прогуливался вдоль дороги Большие Орлы –Рустай, прогуливаясь через дорогу от одного ягельника к другому и умиляя проезжающих водителей. Вскоре слух о «бедном исхудавшем звере» облетел всю округу. Сердобольные водители начали останавливаться и угощать оленя вкусняшками. В ход пошло все – огурцы, булки, конфеты и даже шаурма. Захар оказался непривередлив и ни от чего не отказывался. Вскоре на местные ягельники он уже и смотреть не хотел.

- Захар и так не боялся людей, а когда к нему стали проявлять такое внимание, совсем осмелел и с удовольствием уминал все съедобные, но, к сожалению, не совсем полезные для него продукты, - рассказывают специалисты. - Дрожжевой свежий хлеб очень плохо влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта оленей и длительное кормление такими «лакомствами» может привести к печальным последствиям.

Ни на какие уговоры олень не реагировал. ФОТО: Керженский заповедник.

Шагнув на скользкий путь «попрошайничества» олень напрочь забыл о привычных ягельниках. Вместо того, чтобы копаться в снегу в поисках привычной пищи он день и ночь дежурил возле дороги, поджидая водителей с новой порцией вкусностей. Чтобы вернуть Захара на путь истинный, сотрудники заповедника пытались выманить оленя от дороги. Но не тут-то было.

- Олень следовал за человеком с лакомством какое-то время, но там, где кончался лишайниковый сосняк и начинался другой лес, без ягеля, олень вставал и не шел дальше, - вспоминают специалисты. - Шли дни, а Захар продолжал жить на дороге. Были попытки отпугнуть оленя от дороги, но через некоторое время он снова появлялся на своем месте.

Возвращать в заповедник Захара пришлось в транспортировочном ящике. ФОТО: Керженский заповедник.

Тогда сотрудникам заповедника пришлось пойти на крайние меры и заманили Захара в транспортировочный ящик. В нем зверь отвезли поближе к его сородичам.

- Ящик с оленем погрузили сначала в автомобиль УАЗ, а затем из поселка Рустай на вездеходе «Бобр» доставили в заповедник к месту, где держится вольное стадо оленей, - рассказали в заповеднике. – На новом месте Захар быстро освоился и хорошо поладил с остальным стадом оленей.