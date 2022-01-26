Неизведанные места нижегородского края: Усадьба Пушкина в Большом Болдине. ФОТО: "Нижегородская правда"

Небольшое село Большое Болдино неразрывно связано с именем самого известного русского поэта Александра Пушкина. Усадьба, принадлежавшая семье поэта, сейчас стала музеем. И это неудивительно – ведь именно здесь Пушкин написал свои самые яркие произведения.

История

Имение Пушкиных в Большом Болдине – это единственная усадьба семьи поэта, пережившая и революцию, и гражданскую, и Великую Отечественную войну. А все благодаря местным крестьянам. На общем собрании жителей в 1918 году, когда везде полыхало пламя революции и погромов, они постановили взять под охрану и усадьбу, и все постройки, и даже господский сад. Таким способом они решили увековечить память русского поэта. В результате, это, пожалуй, единственное место в России, которое осталось неизменным со времен Александра Сергеевича – тот же дом, та же мебель, те же черновики. Даже старинные деревья здесь помнят поэта. А местная каменная церковь Успения была построена еще дедом поэта и была освящена в 1799 году, как раз когда родился Александр Сергеевич.

Легенда

Предание гласит, что впервые в Болдине Пушкин побывал в 1830-м году, незадолго до своей женитьбы на Наталье Гончаровой. Планировалось, что он пробудет здесь всего несколько дней – уладит свои финансовые дела и вернется в Санкт-Петербург. Но судьба распорядилась иначе, и из-за вспышки холеры поэт застрял здесь на долгих три месяца. Невероятно, но именно та осень стала самой плодотворной в творчестве писателя. Именно здесь он написал почти все свои сказки, большинство глав Евгения Онегина, «Маленькие трагедии», «Повести Белкина» и многие другие. После этого поэт возвращался еще дважды – в 1833 и в 1834 годах. И каждый раз именно в этом крохотном селе к нему возвращалось вдохновение. В общей сложности, Пушкин написал здесь больше 60 произведений.

Интересные факты

- В собственности семейства Пушкиных эти земли находятся со второй половины XVI века. Тогда Евстафий Пушкин служил дипломатом при царе Иване Грозном и в награду за подвиги получил от царя болдинское поместье. Позднее царскими подарками в виде болдинских земель были удостоены Иван и Федор Пушкины.

- Официально статус музея здешние места приобрели только в XX веке. Сначала в 1929 году парк болдинской усадьбы получил статус заповедника. А спустя еще 20 лет, в 1949 году, здесь официально открылся мемориальный музей-заповедник Александра Пушкина Болдино.

- До сих пор из окон рабочего кабинета поэта видно лиственницу, которую посадил Александр Сергеевич. Сохранились и другие деревья тех времен – ива около пруда и два дуба рядом с ней.

Что посмотреть?

- Главным достоянием музея-заповедника является сам господский дом. Александр Сергеевич в свою «болдинскую осень» здесь занимал три комнаты - прихожую, зальце и рабочий кабинет. Зальце – это своего рода гостиная, где поэт принимал гостей. Здесь сохранились диван, кресла, круглый стол и копии документов пушкинских времен.

- Роща Лучинник, расположенная в нескольких километрах от самого имения, была излюбленным местом прогулок Александра Сергеевича. Здесь он провел немало часов в своих размышлениях.

- Усадьба Львовка, ранее принадлежавшая сыну поэта – Александру Александровичу – тоже входит в состав мемориального комплекса. Она расположена в восьми километрах от села Большое Болдино, однако туристов здесь не меньше, чем в самом господском доме. Со времен сына Пушкина здесь сохранились дом, аллеи усадебного парка, деревянная церковь Александра Невского и церковно-приходская школа.

Как добраться?

Из Нижнего Новгорода в Болдино ходят прямые рейсовые автобусы, которые за 3-4 часа доставят всех желающих в это замечательное место. Также для туристов предусмотрены многочисленные экскурсии – такая поездка из Нижнего Новгорода будет стоить около двух тысяч рублей.