В Нижнем Новгороде задержаны 6 человек за подделку справок о вакцинации от COVID-19

По этому факту возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Медсестру и пятерых её посредников задержали в Нижнем Новгороде за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и получение взяток. Известно, что услугами нарушителей воспользовались более 50 человек. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Преступная группа держалась на медицинской сестре из городской поликлиники №30 в Советском районе, именно она, используя чужой профиль, вносила в реестр «Госуслуг» недостоверные сведения о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ещё пятеро нижегородцев, в том числе сотрудники туристических фирм, стали соучастниками в этом деле. Они занимались поиском клиентов и заполнением сертификатов о якобы проведенных вакцинациях.

Медсестра вносила в реестр «Госуслуг» недостоверные сведения о проведении вакцинации. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– Противоправные действия подозреваемого выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону, – добавили в ведомстве. – Проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и обстоятельств совершенной противоправной деятельности.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье: «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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