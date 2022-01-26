47-летний мужчина скончался в больнице после массового ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

Столкновение произошло на 501 километре автодороги М-7 Москва-Уфа. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Массовое ДТП произошло сегодня, 26 января, в Нижегородской области. На 501 километре федеральной трассы М-7 «Москва-Уфа» столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Утром, примерно в 07:10, автомобиль «Тойота», следующий по направлению в сторону Нижнего Новгорода, проехал по обочине, а затем выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рено-Логан», двигающимся в сторону Казани. Вслед за этим ударом последовал ещё один, так как сзади в «Рено-Логан» въехал «Форд».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Водителем «Тойоты» оказалась женщина 1960 года рождения, - пояснили в ведомстве. – За рулем автомобиля «Рено-Логан» был мужчина 1974 года рождения, он скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время точную причину дорожно-транспортного происшествия и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Столкнулись три автомобиля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде восьмилетняя девочка попала под колеса водителя-новичка. Школьница осталась жива и получила лишь ушибы.

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