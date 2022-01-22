Мошенники развели врача из Нижнего Новгорода на 2,3 миллиона рублей

Своих денег женщина лишилась 14 января.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью граждан и наживаться на чужом незнании и растерянности. От раза к разу злоумышленники придумывают всё более изощренные схемы отъема денег, но иногда им достаточно выдать себя за работников банка, чтобы получить большие суммы.
После новогодних праздников на подобную удочку попалась 62-летняя жительница Нижнего Новгорода Тамина Багодянова (имя героя публикации изменено – прим.), которая работает заведующей медико-генетической консультацией в детской клинической больнице.
Так, 14 января в послеполуденное время, примерно в 14:50, на мобильный телефон Тамины стали поступать звонки с неизвестных номеров. Позвонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал, что для отмены сомнительной операции необходимо перевести деньги на другие счета.
- В общей сложности, женщина перевела неизвестным 2 миллиона 390 тысяч рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
По этому делу было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а в процессе расследования правоохранителями были изъяты чеки и скриншоты.
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