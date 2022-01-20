Отказалась жить вместе: Житель Сарова пытался задушить отвергнувшую его возлюбленную Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

39-летний житель Сарова пытался задушить отвергнувшую его возлюбленную. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 25 октября 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру своей возлюбленной. Девушка ответила ему отказом на предложение о совместном проживании и попросила уйти. Она заранее позвонила в полицию и попросила помощи, так как предвидела назревающий конфликт. Но мужчина услышал телефонный разговор и набросился на хозяйку квартиры – избил и попытался задушить.

- На крики потерпевшей пришел местный житель, который проник в квартиру через окно. Он оттащил нападавшего от находящейся в бессознательном состоянии потерпевшей, а затем пошел открывать дверь прибывшим сотрудникам полиции. В это время подсудимый вновь попытался удушить женщину, но его действия пресекли стражи порядка, - пояснили в ведомстве.

На нападавшего мужчину завели уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». В отношении него избрана мера процессуального принуждения - в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Известно, что ранее он не был судим.

Свою вину обвиняемый признал частично.