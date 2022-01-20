В ПИМУ в Нижнем Новгороде начнут готовить IT-медиков

«IT-медик – специальность будущего»: в ПИМУ будут готовить специалистов нового поколения Фото: Shutterstock

Теперь в ПИМУ в рамках магистерской программы будут готовить разработчиков интеллектуальных систем машинного обучения, нейросетей, систем поддержки принятия решений и медицинских информационных сетей. Или, другими словами, IT-медиков. Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции, посвященной основным направлениям работы ПИМУ в 2022 году в рамках программы «Приоритет 2030».

Как сообщил ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Николай Карякин, в медицинский университет обратились представители различных IT-компаний, которые сообщили о необходимости привлечь к своей работе врачей.

- Мы понимаем, что «айтишнику» стать врачом – трудно, а вот обучать «IT-компетенции» гораздо легче. Поэтому мы пошли по такому пути и открыли магистратуру по данной специальности в 2021 году, - уточнил Николай Карякин.

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета также сообщил, что программа финансируется за счет внебюджетных источников, но она будет строиться на базе предприятий сектора экономики. Это позволит направить обучение больше в практическую сторону. По его словам, спрос на данное направление может быть, в основном, среди аспирантов.

- В прошлом году в рамках магистерской программы было заключено шесть договоров о практической подготовке обучающихся с ведущими компаниями разработчиками ПО и медицины, - рассказала и.о. заведующего кафедрой информационных технологий ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Анна Баврина. - Наша магистратура имеет проектный тип образования. Обучающиеся уже с первого курса внедряются в практику к разработчикам ПО. Таким образом, все выпускники будут трудоустроены.

Стоит отметить, что в настоящее время только два ВУЗа в России готовят специалистов по данному направлению – это Приволжский исследовательский медицинский университет в Нижнем Новгороде и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова в Москве.

Примечательно, что на магистерскую программу могут поступить не только медики, а любые абитуриенты, закончившие бакалавриат или специалитет, которые хотят приобщиться к медицине. Так, например, в Приволжском исследовательском медицинском университете первым студентом-магистром с техническим образованием стал студент Политехнического университета Егор Вольнов.

- Мне хотелось бы понять специфику человеческого организма, какие в организме виды клеток, как они устроены и работает мозг. И я хочу, собрав определенный массив данных по тем проблемам, которые в медицине являются не разрешимыми, заняться наукой в этих областях, - сообщил журналистам магистр первого года по специальности «Информационные системы и технологии в здравоохранении» Егор Вольнов.