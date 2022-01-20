Уникальную запись о рождении первой в России женщины-врача Надежды Сусловой нашли в архиве Нижнего Новгорода

Архивные документы с записями о крепостных Сусловых. Фото: Мария СОРОКИНА

Запись о рождении первой в России женщины-врача Надежды Сусловой выявили в одной из метрических книг, находящихся в Центральном архиве Нижегородской области. Как рассказал руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, записи были выявлены во время работ по оцифровке Метрических книг.

- В ходе плановой работы по составлению базы данных содержания Метрических книг Нижегородской духовной Консистории дошел черед Метрической книги Покровской церкви села Панино Горбатовского уезда Нижегородской епархии за 1841-1846 годы. Среди записей родившихся в 1843 году под номером 15 женского пола была выявлена запись: «Родилась 1 сентября 1843 года, крещена 3 сентября. Ребенку дали имя Надежда». Родителям, наверное, и не приходило в голову, что их дочь действительно станет надеждой для очень многих поколений российских медиков, - заметил он.

Запись о Надежде Сусловой в Метрической книге. Фото: Мария СОРОКИНА

О Надежде Сусловой известно, что она происходила из крепостных крестьян рода Шереметьевых. Благодаря тому, что село было оброчное, а сам Шереметьев поощрял предпринимательскую инициативу, отец Надежды Прокофий был приказчиком, занимался торговлей, содействовал извозу и в итоге смог получить вольную для каждого члена семьи и дать детям достойное образование. Так, в Ревизских сказках (другими словами, перепись той части населения, которая платит подати) указано, что вольную получил сын Алексей, следом идет запись про дочь Апполлинарию, датированная 1853 годом, а только после нее указана Надежда, получившая вольную в 1856 году.

Записи о Сусловых в Ревизских сказках. Фото: Мария СОРОКИНА

Медицинское образование Суслова получила в Швейцарии, позднее вышла замуж за швейцарского врача Федора Эрисмана. Супруг Надежды Прокопьевны уделял большое значение гигиене и офтальмологии. Он является автором той самой парты Эрисмана, за которой учились советские школьники.

Сохранились свидетельство о том, что Надежда Суслова возвращалась в Россию и была в Нижнем Новгороде. Не жила здесь, как раньше было принято считать, но какое-то время гостила.

- Удалось выявить два адреса Сусловых. Когда они приезжали сюда, в одном случае останавливались на углу Похвалинского съезда и улицы Малой Покровской. Этот дом не сохранился. Второй адрес – дом Усикова, который находился на Ильинской, - добавил Борис Пудалов.

Сейчас продолжаются работы по внесению информации в электронную базу данных. В перспективе любой желающий сможет отыскать необходимые ему архивные данные, не выходя из дома. А пока можно обратиться в читальный зал Центрального архива Нижегородской области. Посещение осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (831) 433−53−55.