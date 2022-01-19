О пятой волне, омикроне и новых ограничениях: В Роспотребнадзоре рассказали, чего ждать нижегородцам от нового витка пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все новогодние праздники статистика радовала нас низкими цифрами заболеваемости коронавирусом. В один из праздничных дней показатели достигли рекордно низки 85 новых случаев за сутки. Однако с наступление рабочих дней цифры резко поползли вверх. И вот за минувшие сутки в регионе установлен новый рекорд – 881 заболевший коронавирусом. Чем это объясняется, и чего ждать дальше на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

О начале пятой волны

В Нижегородской области началась пятая волна коронавируса. Буквально за сутки уровень заболеваемости подскочил вдвое – до рекордных 881 случая в день.

- Мы пока еще находимся в самом начале пятой волны коронавируса, - пояснила Наталья Садыкова. – В ближайшее время заболеваемость продолжит расти. Это связано с приходом штамма «омикрона». Пока на территории региона выявлено 10 подобных случая, три из которых завозные – из Доминиканы, Израиля и Нигерии. Так что нижегородцам необходимо соблюдать все необходимые меры безопасности. Сами видите, вирус мутирует – поэтому необходима и вакцинация, и ревакцинация. Мы советуем делать прививку каждые полгода, это позволит поддерживать необходимый уровень антител и защиты организма.

Об омикроне

Пока в регионе выявлено только 10 случаев нового штамма. Однако уже понятно, что в скором времени новая разновидность вируса может вытеснить предыдущие варианты. Станет ли это победой над пандемией, специалисты предсказать не берутся.

- Выявляемый «омикрон», в отличие от прежнего ковида, становится все больше похож на грипп и ОРВИ, - отметила специалист. – При нем нет выраженной потери обоняния или вкуса, но зато есть кашель и чихание. Именно поэтому всех людей с признаками ОРВИ и нужно тестировать на коронавирус. Я еще раз призываю нижегородцев не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам.

О новых коронавирусных ограничениях

В преддверии Нового года в Нижнем Новгороде были введены некоторые коронавирусные послабления. В частности, владельцы кафе и кинотеатров теперь могут сами решать, нужны ли в их заведениях QR-коды. Пока вводить новых ограничений власти не планируют.

- Пока мы будем концентрироваться на контроле того режима, который введен, - отметила Наталья Садыкова. – Если этого будет недостаточно, и заболеваемость будет прирастать, то меры будут ужесточены. Но все-таки, пройдя уже все этапы работы по ковиду, мы склоняемся к тому, чтобы проводить какие-то мероприятия локально. Зачем сажать на карантин всю область, если более только Нижний Новгород? Смысла в этом нет.

О карантине в школах

Сейчас 4% образовательных учреждения в Нижегородской области находятся на полном или частичном карантине. В четырех из них ограничения введены из-за ОРВИ, еще в 85 – из-за единичных случаев коронавируса.

- Даже если выявлен один случай, то карантин вводится во всем классе. Однако это не означает, что дети прекращают учиться. Когда вводится карантин в помещениях школы, то обучение продолжается в дистанционном формате. Эта практика довольно сильно развита. Контактные лица не приходят в школу, но продолжают обучение.

По словам специалиста, школа не будет делить класс на тех, кто будет ходить в школу или кто будет сидеть дома. Все будет в едином формате.

- Но переболевшие дети не должны находиться на изоляции – они могут посещать олимпиады, кружки и любые подобные мероприятия, - отметила Наталья Садыкова. - Но родители почему-то прочитали это иначе – якобы мы будем делить классы на привитых и непривитых. Во-первых, детей мы пока вообще не прививаем. Во-вторых, в любом случае прививка будет добровольной. Но если ребенок привит или переболел, то сажать его на карантин мы не имеем права.