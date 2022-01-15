Нижегородские ученые изобрели инсулин в таблетках. ФОТО: Пресс-служба ННГУ имени Лобачевского.

Сейчас сахарным диабетом в России по самым скромным подсчетам болеют свыше 9 миллионов человек. Для многих из них жизненно необходимым лекарством является инсулин. Правда, выпускают его и по сей день только в инъекциях. Все попытки наладить выпуск препарата в таблетках неизменно заканчивались провалом – попав в желудочно-кишечный тракт, под воздействием ферментов инсулин тут же распадался. Однако теперь этот вопрос решен – и все благодаря нижегородским ученым из ННГУ имени Лобачевского.

Исследования в этом направлении ученые начали вести еще четыре года назад. Именно тогда они приступили к изучению природного фермента хитозана.

- Этот полимер уже давно успешно применяется в медицине и косметологии, - рассказывает заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета, доктор химических наук, доцент Сергей Зайцев. - Он обладает гипоаллергенным, бактерицидным и ранозаживляющим свойствами. Его преимущества можно перечислять очень долго. В своем препарате мы создали оболочку для инсулина из хитозана, благодаря которой инсулин не разлагается в желудке, а свободно всасывается в кровь.

Новая разработка уже вошла в тройку важнейших изобретений 2021 года. ФОТО: Пресс-служба ННГУ имени Лобачевского.

На сегодняшний день хитозан уже довольно широко применяется в медицине в качестве биологически активной добавки. Его суточная доза составляет около 6 граммов. В новом изобретении эта доза значительно меньше. А значит, препарат не имеет никаких противопоказаний – его могут использовать все больные сахарным диабетом.

- Сможет ли этот препарат заменить инъекции, пока ответить сложно, так как еще не было клинических испытаний на людях. Мы пока провели исследования на экспериментальных животных, - рассказывает профессор кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета, доктор химических наук Лариса Смирнова. – В декабре 2021 года мы получили патент на это изобретение. Правда, пока наши фармацевтические компании интереса к разработке не проявили. Зато был интерес со стороны США. В частности, было предложение от одной лаборатории факультета Пенсильванского университета от лаборатории «Медицины и патологии». К сожалению, у нас не было такого финансирования, чтобы наши разработчики могли поехать туда и начать совместную работу. Притом, что американцы даже предлагали провести испытания на обезьянах. Это было интересно, но мы не смогли это реализовать.

Следующий этап в продвижении разработки – это проведение доклинических исследований.ФОТО: Пресс-служба ННГУ имени Лобачевского.

Сейчас следующий этап в продвижении разработки – это проведение доклинических исследований. В Нижнем Новгороде сделать это невозможно – только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако это будет возможно только если удастся найти партнеров в продолжении исследований.

- На самом деле от этапа изобретения до запуска производства целая пропасть, - отмечает Сергей Зайцев. - Изначально эта работа начиналась в рамка инициативной научно-исследовательской работы. Затем она выполнялась в рамках государственного задания министерства науки и высшего образования РФ. А потом финансирование закончилось, и работа приостановилась. Разумеется, мы подавали заявки – в тот же Российский научный фонд, но к сожалению, эта работа не была поддержана. Мы обращались в Сколково, но там тоже не пошли на поддержку.