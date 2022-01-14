Полиция заинтересовалась откровенным танцем полуголой девушки на фоне часовни в Дзержинске

32-летняя жительница Дзержинска исполнила откровенный танец на январском морозе. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородская полиция заинтересовалась откровенным танцем жительницы Дзержинска, который она исполнила на фоне часовни прямо в центре города. Видеоролик, на котором полураздетая девушка танцует вокруг пилона в январский мороз, попало в интернет, облетело все местные паблики и вскоре дошло до полиции.

- В настоящее время полиция изучает опубликованное в сети Интернет видео с девушкой, танцующей в городе Дзержинске. В зоне видимости расположена постройка религиозного назначения, - коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Действие происходило в сквере недалеко от Дворца культуры химиков, где 32-летняя хореограф Алёна Кацан и решила устроить свой уличный перформанс. Установила переносной пилон с подиумом и исполнила откровенный танец. Девушка была одета в костюм для гоу-гоу и высоченные стрипы (обувь на высоком каблуке и платформе, в которых обычно выступают стриптизёрши – прим.).

Сама Алёна рассказала, что занимается танцами на пилоне уже 10 лет и сейчас преподает. Девушка не стала скрывать, что таким образом хотела сделать себе рекламу.

- Естественно, я к себе привлекаю внимание как к преподавателю этого направления разными способами. Площадка была выбрана с небольшой проходимостью: я понимала, что здесь никому не буду мешать. С других площадок могут прогнать, а здесь – свободная зона, - сказала Алёна Кацан в интервью телекомпании «Дзержинское телевидение».

По словам девушки, она не хотела кого-либо задеть или обидеть своим танцем, но вот пользователи соцсетей восприняли это выступление весьма и весьма неоднозначно. Интернет-аудитория разделилась на два лагеря: одни пишут «молодец девчонка!», другие порицают танцовщицу за откровенный танец и наряд, а самые внимательные юзеры разглядели далеко за спиной девушки храм. Им оказалась Часовня в честь Архангела Божьего Михаила, расположенная напротив Дворца культуры химиков, в 200 метрах через дорогу от сквера, где решила выступить полдэнсерша.

- Я хоть не против такого вида «спорта», но не посреди города же! И да, часовня на фоне как-то не гармонирует. Всему своё место должно быть, - поделилась мнением нижегородка Ксения Мухина.

- Ну, вроде, для этого есть залы или бары, где для мужиков танцуют, а так там дети гуляют. Зачем это все? – задается вопросом Олег Шутов.

- Девушка, конечно, непонятно для чего это сделала. Провокационненько, - заметил Павел Дрёмов.

Несмотря на большое количество недовольств, которое высказывают нижегородцы в сети, в полицию никто из них не обращался.

- Заявления или сообщения в полицию от граждан, оскорбленных данным танцем, не поступали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Несмотря на это, правоохранители всё равно будут изучать видеозапись с танцем на предмет возможных правонарушений. Отметим, что в последнее время Россию охватила волна инцидентов, связанных с оскорблением чувств верующих. Так, осенью прошлого года блогер Руслан Бобиев и его подруга 19-летняя москвичка Анастасия Чистова сделали резонансное фото на фоне храма Василия Блаженного, которое стоило им 10 месяцев лишения свободы. Тогда же разразился скандал по поводу фотографии модели Ирины Волковой в трусах около Исаакиевского собора.