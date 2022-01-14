Жительница Нижегородской области на 14 часов заперлась в автомобиле, чтобы не отдавать его судебным приставам

До глубокой ночи женщина защищала свой автомобиль от изъятия. Фото: Анастасия Колесникова

Жительница Нижегородской области Светлана Г. 14 часов самоотверженно отстаивала свой автомобиль «Мазда СХ5», который пытались изъять представители регионального УФССП. Как сообщила сама женщина в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород», события разворачивались у здания Балахнинского районного суда в период с 10 на 11 января. После первого предварительного заседания женщина вышла и села в свой автомобиль, но проезд ей неожиданно перегородили. Не желая лишаться недавно приобретенной иномарки, женщина по доброй воле заточила себя в авто. Судебные приставы обступили машину, и не давали возможности передать даже питьевую воду.

- Судебное заседание закончилось где-то в 11:20, - начала свой рассказ собеседница, - Следующее было назначено на 3 февраля. Я вышла из здания суда, подошла к своей машине, а прямо у капота стоит машина судебных приставов. С этого все и началось. Я села в машину заблокировала двери, сигналю, чтобы отъехали, а они не соглашаются. Затем они подошли, и спрашивают: «Вы будете выходить из машины? Мы сейчас забираем машину», я сказала: «Нет, это моя машина. Вы знаете об этом прекрасно, я все документы предоставила». Мне ответили: «Нет, мы ее сегодня заберем, чего бы это нам ни стоило!».

Женщина заняла твердую позицию. Несколько часов она просидела в одной позе без еды, воды и возможности сходить в туалет. Когда стоянка начала освобождаться, образовавшийся коридор перегородил эвакуатор. Спустя время нижегородка все-таки решилась и вызвала курьера. Прибывшему сотруднику службы доставки не позволили выполнить свою работу и передать женщине заказ.

- Доставщик подошел ко двери, а они вылетели, как коршуны, и стали его отталкивать со словами «Пусть она выходит!». Я понимаю, что если я выйду из машины, то останусь без нее как минимум на год, - заметила собеседница.

Подобный случай уже был у Светланы – офис компании, в которой она работает заместителем директора, ошибочно перепутали с другой компанией. Суды длились полтора года, но нижегородке удалось вернуть изъятое приставами имущество. После такого расставаться с автомобилем ей уже не хотелось. Масла в огонь подливали и друзья, присылавшие Светлане новости о пропадающих на штрафстоянках «Лексусах».

Рабочий день приставов подходил к концу, и они, по словам женщины, решились на отчаянный шаг. А все ради того, чтобы Светлана не смогла отогнать «Мазду» со стоянки у здания суда.

- Мне сказали, что будут спускать колеса, чтобы я не могла уехать. В итоге мне спустили только одно колесо. Прошло еще время, и у меня начало подниматься давление. На тот момент рядом была сестра, они вызвали мне скорую. Они (приставы) сначала не пропускали и скорую, а я к тому моменту уже 5 часов сидела без воды, - добавила женщина.

Сотрудники скорой помощи попросили открыть заднюю дверь, чтобы поставить чемодан с медикаментами. Закрыть эту дверь уже не дали. Так начался процесс захвата автомобиля. Следом прибыл полицейский, записал обращение женщины, открытой осталась и пассажирская дверь. Через нее судебные приставы открыли и вторую заднюю. Понимая, что отапливать машину уже бессмысленно, женщина сняла оборону.

- Я сказала, ладно, хорошо, я отдам вам машину, но единственное дайте снять со всех сторон, что она не поцарапана. Когда погрузили машину я к ней подошла, включила камеру и говорю: «Вы кричали на несколько камер и репортерам говорили, что как только я выйду, вы покажете мне документы. Покажите мне документ, на основании которого вы забрали сейчас мое имущество. Ответ был такой: «Я Вам ничего не покажу!».

Когда «Мазду» водрузили на эвакуатор, Светлана вместе с сестрой Анастасией проследила, на какую автостоянку его отвезут. Около трех часов ночи женщина вернулась домой в Балахну, где ее ждали ее шестимесячный сын и взволнованная мать.

Нижегородка уверена - автомобиль ее, и никто не вправе его отобрать. Иномарка зарегистрирована в ГИБДД на другую компанию, но лизинг закрывала сама женщина, и на нее оформлен договор купли-продажи.

Дабы рассмотреть ситуацию с разных сторон, корреспондент направил запрос в УФССП по региону. Там радикально не согласны с позицией женщины по данному вопросу. Из официального ответа ГИБДД в Управлении узнали, что владельцем транспортного средства является ООО «ТКТ». У компании имеется задолженность в размере более 3 млн рублей, возбуждены административные производства по взысканию долгов.

- сотрудником Балахнинского отделения УФССП России региона установлен автомобиль, принадлежащий ООО «ТКТ», в связи с чем сотрудник вынес запрет на проведение регистрационных действий. Судебный пристав-исполнитель, обнаружив транспортное средство должника, осуществляя исполнительные действия в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», предупредил гражданку Г. о наложении ареста. Ввиду того, что гражданка не является стороной исполнительного производства, с материалами исполнительного производства ознакомиться не может, - рассказали в Управлении.

Также там предупредили, что вопрос о снятии арестов будет рассматриваться в суде.

В Управлении подчеркнули, что в день изъятия Светлана в любой момент могла покинуть машину. Это в общем-то не противоречит ее словам. Кроме того, там сообщили, что рядом с машиной могли находиться посторонние люди.

- К транспортному средству беспрепятственно могли подходить лица, не участвовавшие в исполнительных действиях. Это подтверждает общение гражданки с представителями СМИ, - заключили в Управлении.

Сейчас Светлана собирает документы для обращения в прокуратуру и другие инстанции. Мириться со сложившейся ситуацией она не собирается.