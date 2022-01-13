Крещение - 2022 в Нижнем Новгороде: где купаться и какие правила действуют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде началась подготовка к одному из главных православных праздников - Крещения Господня, или Богоявление. Традиционно в этот день православные верующие ныряют в прорубь, чтобы очиститься от грехов. В этом году нижегородцы смогут окунуться в купели в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00. Рассказываем, где искупаться в Нижнем Новгороде на Крещение в 2022 году.

В этом году в Нижнем Новгороде будет оборудовано шесть месть для крещенских купаний. Все они должны отвечать требованиям МЧС.

- В местах купания создаются временные спасательные посты, пункты обогрева. Дно акватории в проруби должно иметь постепенный скат, без уступов, до глубины 1,8 метра и очищено от водных растений, стекла, камней и других предметов, - рассказали в ведомстве. - Купели будут оборудованы деревянными настилами и лестницами с перилами. У каждой проруби будет размещено не менее двух раздевалок.

Имеют значение и погодные условия. В соответствии с требованиями, толщина льда должна превышать 15 сантиметров. Если по климатическим и гидрологическим условиям толщина льда менее меньше, сход в прорубь следует расположить у берега, ограничив выход граждан на лед путем установления ограждений.

- В местах проведения крещенских купаний будут размещены информационные аншлаги с указанием мест купелей, а также расчищены места для парковки личного транспорта, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. - Все мероприятия будут проводиться с соблюдением противоэпидемических требований. Кроме того, на месте будет организовано дежурство спасателей, водолазов, сотрудников полиции и МЧС.

При этом специалисты просят воздержаться от купания лиц, входящих в группу риска по состоянию здоровья, а набор воды и совершение обряда купания можно осуществить в домашних условиях.

КОНКРЕТНО

Где будут организованы места купаний в Нижнем Новгороде?

Автозаводский район:

- озеро 2-й очереди парка культуры и отдыха (улица Смирнова);

Ленинский район:

- Силикатное озеро (за Коммерческим институтом, пр. Ленина, 25А);

Нижегородский район:

- Гребной канал;

Советский район:

- 2-е озеро на Щелоковском хуторе;

Сормовский район:

- парковое озеро на территории спортивно-культурного центра «Сормово» (Юбилейный бульвар, д.30);

- Новинский сельсовет на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково).