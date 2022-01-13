Крещение - 2022 в Нижнем Новгороде: где купаться и какие правила действуют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Новгороде началась подготовка к одному из главных православных праздников - Крещения Господня, или Богоявление. Традиционно в этот день православные верующие ныряют в прорубь, чтобы очиститься от грехов. В этом году нижегородцы смогут окунуться в купели в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00. Рассказываем, где искупаться в Нижнем Новгороде на Крещение в 2022 году.
В этом году в Нижнем Новгороде будет оборудовано шесть месть для крещенских купаний. Все они должны отвечать требованиям МЧС.
- В местах купания создаются временные спасательные посты, пункты обогрева. Дно акватории в проруби должно иметь постепенный скат, без уступов, до глубины 1,8 метра и очищено от водных растений, стекла, камней и других предметов, - рассказали в ведомстве. - Купели будут оборудованы деревянными настилами и лестницами с перилами. У каждой проруби будет размещено не менее двух раздевалок.
Имеют значение и погодные условия. В соответствии с требованиями, толщина льда должна превышать 15 сантиметров. Если по климатическим и гидрологическим условиям толщина льда менее меньше, сход в прорубь следует расположить у берега, ограничив выход граждан на лед путем установления ограждений.
- В местах проведения крещенских купаний будут размещены информационные аншлаги с указанием мест купелей, а также расчищены места для парковки личного транспорта, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. - Все мероприятия будут проводиться с соблюдением противоэпидемических требований. Кроме того, на месте будет организовано дежурство спасателей, водолазов, сотрудников полиции и МЧС.
При этом специалисты просят воздержаться от купания лиц, входящих в группу риска по состоянию здоровья, а набор воды и совершение обряда купания можно осуществить в домашних условиях.
КОНКРЕТНО
Где будут организованы места купаний в Нижнем Новгороде?
Автозаводский район:
- озеро 2-й очереди парка культуры и отдыха (улица Смирнова);
Ленинский район:
- Силикатное озеро (за Коммерческим институтом, пр. Ленина, 25А);
Нижегородский район:
- Гребной канал;
Советский район:
- 2-е озеро на Щелоковском хуторе;
Сормовский район:
- парковое озеро на территории спортивно-культурного центра «Сормово» (Юбилейный бульвар, д.30);
- Новинский сельсовет на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково).