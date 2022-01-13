«Нас травят за наши же деньги»: Жители Богородска больше 30 лет задыхаются от зловоний отравленной реки

Богородск. Фото: Александр Воложанин.

«Сунул туда ведро, и у него отвалилось дно!» — вот так шутили в конце девяностых-начале нулевых про отравленную речку Рязанку в Богородске, намекая на ее химический состав. В эту реку долгие годы с местных кожевенных предприятий сливали нечистоты, содержащие хром, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты и прочие вредные вещества. Зловония в городе и его окрестностях стояли такие, что людям становилось плохо. Благодаря упорству местных жителей об объекте накопленного экологического вреда, в который превратилась река, узнали на всю страну. Сейчас эта проблема сдвинулась с мертвой точки, но то и дело возникают определенные помехи. Активисты и экологи рассказали «КП - Нижний Новгород», почему решение этого вопроса затянулось и какая обстановка в городе сейчас.

Запах, от которого тошнит

Олег Яшин – местный активист, который занимается этой проблемой на протяжении вот уже шести лет.

- Я занимаюсь этой темой с 2015 года – с тех пор, как начал ездить на работу из Богородска в Нижний Новгород, - рассказал «КП – Нижний Новгород» Олег Яшин. - Как-то летом я ехал по привычному маршруту, и в низине, где речка вытекает из города, там такой был резкий запах, что меня чуть не стошнило прямо в машине.

За эти годы Олег собрал большую папку писем из разных ведомств, сканов и фотографий, которыми он делится и на городском интернет-форуме, и на своей странице в соцсети. Как оказалось, решение этой задачи – процесс не быстрый. Очистные сооружения реконструировали несколько лет назад, но это не привело к желаемому результату.

- На очистные сооружения в 2014-2015 годах выделялись деньги. По моим сведениям, 66 миллионов рублей поступило в сумме из разных источников! Вроде бы провели капитальный ремонт, а сбросы так и продолжались с нарушением предельно допустимой нормы. Куда были потрачены деньги? – задается вопросом активист.

Сейчас, по его словам, в черте города запах не ощущается, но вот на окраине вонь стоит как и прежде.

«Во всем виноват «Патриот»

Весомый вклад в загрязнение окружающей среды Богородска вносят местные кожевенные предприятия, которые являются визитной карточкой Богородска. Заводские стоки попадают в реку Рязанку, которая протекает мимо самого центра, частного сектора и выходит за пределы Богородска. И этой проблеме уже более 30 лет, за это время заводы-нарушители несколько раз сменили названия и руководителей. Сейчас это ООО «Караван СК», завод имени Юргенса и «Патриот» (бывший «Хромтан», прим.). После того, как проблема была неоднократно озвучена на областном уровне, первые два предприятия проявили заинтересованность в ее решении, а «Патриот» не спешил устанавливать свои очистные.

- Была долгая история про то, что руководители предприятий шантажировали всех рабочими местами: дескать, если мы закроемся, то люди останутся без работы. Я был в Богородске в августе 2021 года на совещании Совета Депутатов. И они даже решили, что будут выходить с инициативой о закрытии или приостановке деятельности этого предприятия, пока оно не поставит очистные сооружения. Процесс идет, но как долго он продлится, никто не скажет, - сообщил эколог Асхат Каюмов в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород».

В результате городские очистные сооружения в Богородске вновь реконструируют, но уже в рамках нацпроекта «Возрождение Волги». Выделены средства в размере 1,2 млрд рублей, однако запускать их до установки систем очистки на предприятиях очень нежелательно.

- Как только мы запустим очистные сооружения, первый же выброс с кожевенных заводов их убьет, и мы кучу федеральных денег сольем в канализацию. Эта проблема есть, и проектировщики, зная о ней, планировали там поставить автоматические системы защиты, которые будут реагировать на сбросы и перекрывать потоки. Но это же дорогое удовольствие. Не могу сказать точно, вошла ли эта система в итоговую версию проекта, - заметил Каюмов.

По его словам, из-за одного завода запуск очистных сооружений не перенесут, ведь потрачены федеральные средства.

Решение проблемы

В администрации Богородского городского округа корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что на данный момент все заводы активно включились в работу и реконструируют свои очистные установки. Так, готовность систем на том самом «Патриоте», по данным администрации, составляет 75%, такая же степень готовности очистных у ООО «Караван СК», ну а завод имени Юргенса выполнил уже 80% работ.

- Срок окончания работ и ввод локальных очистных сооружений в эксплуатацию – весна 2022 года. Срок запуска в эксплуатацию городских очистных сооружений – осень 2023 года в соответствии с проектом. В настоящее время подрядчиком проводятся строительные работы в точном соответствии с графиком строительства, - добавили в администрации.

Очистные сооружения Богородска. Фото: администрация Богородского М.О.

Таким образом, заводы по плану должны решить проблему гораздо раньше, чем запустят городские очистные сооружения.

В минэкологии региона, в свою очередь, на слово не верят, ведь решение проблемы столько времени переносилось ввиду разных причин, выполнено множество выездов в Богородск. Кроме того, 27 августа 2021 года состоялось заседание суда, по результатам которого организацию «Транзит», которая обслуживала городские очистные сооружения до августа 2019 года, обязали выплатить 60 миллионов рублей, а с каждого из предприятий-нарушителей решено взыскать по 18 миллионов рублей за нанесенный Рязанке экологический ущерб.

Кроме того, подготовлен проект по очистке реки, но о его реализации говорить рано, пока не решена проблема слива нечистот.

Рязанки не существует!

Тем временем Олег Яшин нашел новый интересный факт о Рязанке, который натолкнул на более неприятные мысли. Оказывается, для ряда организаций реки Рязанки в Богородске просто нет, а значит, участки с ней можно спокойно распродавать различным предприятиям.

- Чем глубже копаю, тем больше невероятного узнаю. Как-то обратил внимание, что речка течет в сторону церкви Покрова Пресвятой Богородицы и, выходя из центра города, пропадает. На территории бывшего «Хромтана» забор. Она под забором протекает. Я обратился в природоохранную прокуратуру и сообщил о захвате водного объекта. Привлечь к ответственности организацию нельзя - оказывается, речка Рязанка не поставлена на государственный кадастровый учет. У меня есть подозрение, что она не включена и в Государственный водный реестр, - заметил он.

На карте видно, что река проходит по территории завода. Скриншот предоставил Олег Яшин.

Асхат Каюмов в свою очередь отметил, что в Нижегородской области очень многие объекты еще не внесены в государственный кадастровый учет. Так, на запрос эколога в Росреестре ответили, что по состоянию на август 2021 года в ЕГРН отсутствует 91,4% данных о границах муниципальных образований, 68,6% данных о границах населенных пунктов, и 89,7% данных о границах территориальных зон региона (копия документа есть в распоряжении редакции).

По словам Олега Яшина, природоохранная прокуратура внесла региональному минэкологии представление о внесении реки Рязанки в ЕГРН, но это произошло в декабре, как раз перед новогодними праздниками.

В свою очередь, в пресс-службе регионального Минэкологии отметили, что работа по установлению водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии реки Рязанки в границах Богородска уже ведется.

«За что мы платим?»

Пока все силы брошены на спасение реки Рязанки, богородчан мучает вопрос, на что идут деньги, которые они платят за коммуналку, и вернут ли им эти средства.

- Мы, жители города Богородска, платим за очистку сточных вод, она включена в тариф по водоотведению. Получается, нас травят за наши деньги? В таком случае должен быть перерасчет! – не унимается активист.

На этот вопрос частично смог ответить Асхат Каюмов. По его словам, какое-то время эти платежи «растворялись» в бюджете, но в 2022 году они будут целевыми. Так, 21 декабря 2021 года Государственной Думой был принят федеральный закон №446 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, направляется на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, - говорится в документе.

Страдает не только Рязанка

В Богородском районе пристального внимания требует не только Рязанка, существует еще множество проблем, связанных с состоянием других рек. Например, экологическое законодательство не один год нарушается и в отношении реки Оки. В селе Дуденево уже несколько лет происходит отгрузка песка и щебня на не приспособленном для этого участке береговой зоны. Здесь долгие годы находится стихийный пляж, на котором в летнюю пору отдыхают не только местные жители, но и приезжие из Нижнего Новгорода и Дзержинска. Могла бы получиться неплохая зона летнего отдыха, но пока жители ближайших улиц слушают лязг кранов и шум экскаваторов. Из года в год работы прекращаются лишь к зиме, когда река встает.

Горы отгруженного песка на берегу реки Оки. Фото: Мария СОРОКИНА

Как указано на сайте межрегионального Управления Росприроднадзора в ПФО, работы в затоне реки ведет ООО «Трирема». Компанию привлекали к ответственности в 2020 году, но сумма штрафа в размере 200 тысяч рублей не была выплачена. Компания попыталась избежать наказания за нарушение, но суд не удовлетворил ее жалобу. Компания не стала выплачивать штраф. Таким образом, в 2021 году общая сумма штрафов составила 450 млн рублей.

Асхат Каюмов считает, что такая проблема есть по всей стране. Предприятия нашли способ подолгу избегать ответственности за свои нарушения.

- Как это бывает: составили протокол, выдали представление о нарушении, через месяц или два пришли с проверкой – не выполнено. Выдали повторно. Пришли еще через месяц - не выполнено. Подали в суд о штрафе за невыполнение представления, прошло еще 3-4 месяца, но в итоге суд взыскал, скажем, 50 тысяч рублей штрафа и велел выполнять. Не выполнено решение суда, повторный штраф. Дальше судебные исполнители приходят, а юрлица уже нет, там другое юрлицо, - рассказал он.

В настоящее время неизвестно, продолжает ли ООО «Трирема» работать с нарушениями, также не ясна сумма ущерба, причиненного Оке. Эти и другие вопросы корреспондент «КП - Нижний Новгород» адресовал межрегиональному Управлению Росприроднадзора в ПФО. На момент публикации ответ не поступил. «Комсомолка» продолжит следить за развитием ситуации.