В новогоднюю ночь нижегородцы запустили салют в окна жилого дома Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

В новогоднюю ночь нижегородцы запустили салют в окна жилого дома в Сормовском районе. Соответствующим видео поделились очевидцы в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

- Вчера какой-то гений в Сормово установил салют прямо в окна многоэтажки, - гласит подпись под постом в группе.

На видео видно, что салют установили неправильно, поэтому он стреляет под углом прямо в окна жилого многоэтажного дома. В комментариях же нижегородцы высказались неоднозначно – некоторые подписчики предположили, что инцидент произошел совершенно случайно и это частое явление, другие же были крайне недовольны и возмущены таким легкомысленным поведением и не соблюдением правил безопасности.

- Представляю как люди испугались когда им в окна снаряды начали лететь, - комментирует одна из жительниц Нижнего Новгорода.

- Похоже салюты нужно продавать так же как и оружие, с прохождением психолога и получением лицензии, - подтверждает нижегородец.

Последствия салюта в окна жилового дома в Нижнем Новгороде Фото: @n.novgorod_online

- Не думаю что это намеренно, скорее всего салют от детонации развернулся, - отвечает им другой пользователь соцсети.

- Без намерения, просто фейерверк покасился . Милион таких случаев, - также пишет житель Нижнего Новгорода.