Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 января 2022 года: болезнь унесла жизни 26 человек за сутки

Последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 человек погибли от новой коронавирусной инфекции за сутки 1 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса ковид-статистики Яндекса.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в регионе за минувший день было зарегистрировано 377 случаев COVID-19, а 986 пациентов были успешно вылечены. Коечный фонд ковидных больниц загружен на 77%.

Одним из самых эффективных способов защиты от последствий коронавируса по-прежнему считается вакцинация. По данным минздрава, в Нижегородской области от ковида привились более 1,7 млн человек, при этом 1,4 миллиона сделали оба компонента прививки.