«Прыгали из разбитого окна»: Пьяные пассажиры с детьми в Нижнем Новгороде устроили семейный дебош в автобусе

Семейка лихо выпрыгнула из автобуса и была такова. Фото: принтскрин видео.

Странную картину наблюдали люди, стоявшие вчера днем на остановке «Стрелковая» в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Пассажиры автобуса выбили боковое стекло и, словно в каком-то боевике, несколько человек один за другим лихо начали выпрыгивать из салона – среди них были и дети.

Все случилось в автобусе №90 около половины третьего дня. Происходящее снял на камеру случайный прохожий и выложил видео в соцсети. Как говорят свидетели произошедшего, нарушителями порядка стали две семейные пары, которые сцепились с кондуктором из-за оплаты проезда, дело дошло до полиции.

«Две пьянющие семейные пары с детьми сначала отказались платить полноценно за проезд, начали оскорблять кондуктора, отказались выходить из автобуса. Сказали, что будут ждать вызванную полицию, но устали ждать, выбили стекло и сбежали», - рассказывают очевидцы, ехавшие в том самом автобусе.

Дебоширы выбили окно в автобусе. Фото: Екатерина Писченкова

На кадрах видно, как из разбитого окна по очереди вылезают трое мужчин, после чего один из них принимает мальчика двух-трех лет, следом из автобуса выпрыгивает женщина и помогает выбраться девочке-подростку. Оказавшись на «свободе», семья пускается наутек. В это время «эвакуация» продолжается: другой мужчина пытается помочь выбраться своей спутнице, но ей дается это с трудом, и женщина падает на асфальт. Мужчина помогает ей подняться, и они неспешно покидают место происшествия.

Полицию ждать не стали - ушли через окно. Фото: Екатерина Писченкова

Изначально даже была информация, что дебоширы распылили по салону перцовый баллончик, однако на автобусном предприятии эти слухи опровергли.

«Перцовый баллончик в салоне не распыляли», - подчеркнули в «Нижегородпассажиравтотрансе».

Вместе с тем в НПАТ подтвердили, что пассажиры действительно были пьяны.

«16 июня в 14.35 на остановке «Стрелковая» в салоне автобуса А-90 группа пассажиров в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражались и оскорбляли водителя и кондуктора. На остановку был вызван наряд полиции, после чего нерезвые пассажиры выбили стекло автобуса и вылезли через окно вместе со своими детьми», - рассказали в «Нижегородпассажиравтотрансе». Какой ущерб был нанесен предприятию, не уточняется.

В полиции «Комсомолке» рассказали, что окно в автобусе разбил один из мужчин, воспользовавшись молотком для аварийного выхода.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, устанавливаются личности участников конфликта, выясняются обстоятельства произошедшего", - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.