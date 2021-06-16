Сантехника с кристаллами Swarovski и бронированные окна: Роскошную квартиру около нижегородского кремля продают за 59 млн рублей

Изюминка квартиры - гостиная с панорамным видом на три стороны. Фото: Авито.

В Нижнем Новгороде выставлена на продажу элитная четырехкомнатная квартира в самом центре города. Дом, в котором она находится, расположен на улице Варварской в 200 метрах о кремля – из окон видно верхушку Дмитриевской башни и площадь Минина. Стоимость этой роскоши - 59,3 млн рублей, объявление размещено на сайте «Авито».

Квартира площадью 200 «квадратов» расположена на седьмом этаже современного дома и имеет панорамный вид на четыре стороны.

В квартире две спальни с собственными гардеробными. Фото: Авито.

«Функциональная планировка квартиры включает в себя гостиную, с панорамным видом на 3 стороны, просторную кухню-столовую, 2 спальных комнаты с собственными гардеробными, кабинет, 2 полноценных санузла, 3 гардеробные, техническую комнату, большую прихожую, лоджию и балкон», - говорится в тексте объявления.

В квартире роскошный дизайнерский ремонт. Фото: Авито.

Судя по фото и описанию, квартира больше похожа на музей: эксклюзивная отделка импортными материалами, элитная итальянская мебель премиум-класса, панно из мраморной плитки ручной работы с эмалью по индивидуальному заказу, мраморный пол с дизайнерским рисунком и художественный паркет по индивидуальному проекту. В санузлах установлена дорогая сантехника, смесители и аксессуары с кристаллами Swarovski.

Отдельная достопримечательность квартиры - санузел площадью более 20 квадратных метров.

«В декоре использовалась гипсовая художественная лепнина, карнизы и резные панели ручной работы из натурального дерева, мрамор и оникс», - перечисляют достоинства жилища авторы объявления.

Отдельная достопримечательность квартиры - санузел площадью более 20 квадратных метров. Здесь установлена 2-х местная итальянская гидромассажная ванна с отделкой из камня и дополнительной подсветкой по периметру.

Судя по фото и описанию, квартира больше похожа на музей. Фото: Авито.

Безопасность продумана до мелочей. Здесь установлена сигнализация и видеодомофон, закрытый двор оснащен системой видеонаблюдения, круглосуточно присутствует охрана. Сама квартира надежно защищена от непрошенных гостей: окна здесь с усиленным механизмом запирания анти-взлом с ключами, с бронированными энергосберегающими стеклопакетами.