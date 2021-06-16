Топ-6 мест, где можно спастись от жары в Нижнем Новгороде

Рассказываем, где отдохнуть нижегородцам в жаркие летние дни Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижегородскую область наконец-то пришло тепло. По прогнозам синоптиков, похолоданий и дождей с грозами больше не ожидается, а значит теперь, до конца месяца нижегородцев ожидает настоящее теплое и солнечное лето – средняя температура на неделе составит +28 градусов. В такую погоду многим хочется спрятаться от жаркого палящего солнца где-то в тени, а еще лучше – на берегу моря под пляжным зонтиком. Где спастись от жары в Нижнем Новгороде, если нет возможности уехать в отпуск на юга, расскажет Комсомолка.

1. Парк «Щелковский Хутор»

Звание самого большого и посещаемого парка Нижнего Новгорода носит «Щелковский Хутор». Он представляет собой лесопарковую зону со специально-оборудованными для купания пляжами. Все водоемы парка подходят не только для купания, но и для рыбалки. На территории «Щелковского Хутора» также можно посетить Музей деревянного зодчества, многовековые деревянные строения которого были специально привезены с разных уголков Нижегородской области. Все постройки музея могут посетить гости парка, изучить внутреннее убранство и ознакомиться со старинным бытом. Но в «Щелковский Хутор» жители и гости Нижнего Новгорода зачастую приезжают не за этим. Огромной популярностью пользуется именно лесопарковая зона, которая напоминает настоящий огромный лес со своими длинными тропинками и полянками. Также в лесу можно встретить некоторые специально привезенные и высаженные уникальные для области растения – желтая акация, американский клен, иргу и т.д. Провести время в тени леса и спастись от солнца можно будет такую жаркую погоду.

2. Парк Пушкина

В самом центре города в Советском районе, рядом с площадью Лядова, расположен старинный парк, который был заложен еще в 1881 году. Тогда на 12,3 Га были высажены березы и кусты акаций. С тех времен, конечно, многое изменилось, территорию парка отреставрировали, благоустроили и создали новые различные объекты, но деревья и растения все также составляют подавляющую часть парка. В парке Пушкина нижегородцы смогут не только спрятаться в тени деревьев, но и прогуляться по дорожке скандинавской ходьбы, посетить детскую площадку, позаниматься спортом в воркаут-зоне, взять в прокат ролики, самокаты, велосипеды и прокатиться по территории парка, зайти в местные кафе и стрит-фуды, а если у вас есть собаки, то можно даже посетить специально-оборудованную площадку для выгула и дрессировки.

3. Пляж на Молитовском Затоне

Небольшой и дикий пляж с песчаным берегом можно найти на Молитовском затоне. Здесь нижегородцам предлагают искупаться и позагорать, отдохнуть от шумного города, в тишине и спокойствии. До Молитовского затона удобно добраться из любой точки города на общественном транспорте, а водоем такой неглубокий, что подойдет для времяпрепровождения и купания с маленькими детьми. Однако, стоит отметить, что несмотря на главные преимущества – чистота и безлюдность, на этом пляже нет специально-оборудованных вышек для спасателей и кабинок, где можно переодеться.

4. Набережная Гребного канала

Среди красивых мест города, конечно, стоит отметить набережную Гребного канала. В прошлом году было завершено благоустройство, после которого она значительно преобразилась и стала еще привлекательнее для нижегородцев. Здесь заменили туалеты, освещение и урны, а также появились беговые и велодорожки, деревянные настилы и постройки для отдыха, а также специальные пляжные зонтики. В жаркую погоду на набережной Гребного канала можно искупаться в специально-оборудованных местах, где помимо кабинок для переодевания и зон спасателей есть также медпункт. Территорию ежедневно убирают, а для удобства посетителей везде есть соответствующие указатели и вывески. Привлекательно и местоположение набережной – совсем рядом находится Парк Победы, а также различные кафе и пляжи.

5. Озеро Мещерское

Пляж и водоем в шаговой доступности есть и недалеко от новостроек в северо-восточной части Канавинского района, где Ока впадает в Волгу. В 2018 году территорию вокруг озера благоустроили и привели в порядок, до этого вокруг него просто рос камыш. Теперь нижегородцы могут отдохнуть на оборудованном песчаном пляже, спрятаться на лежаках в тени зонтиков, провести время в СПА-зонах и даже на детских площадках. Мещерское озеро также является одним из самых популярных мест для посещения в жаркую погоду, благодаря своему удобному расположению и удобствам на пляже.

6. Сормовский парк

Провести время в жаркую погоду можно и нижней части города – на границе Сормовского и Моссковского районов, а именно – в Сормовском парке. На территории парка помимо деревьев и растений представлено огромное множество развлекательных и досуговых мест: детские и взрослые аттракционы, кафе, колесо обозрения, детские площадки, танцевальные зоны и эстрады, фонтаны, открытый аквапарк и пляж, а также вблизи находятся Зоопарк Лимпопо и детский зоопарк и экстремальный парк «Мадагаскар». Парк остается одним из часто посещаемых и любимых мест среди жителей разных районов. Здесь с давних времен сохранились реликтовые сосны, липовая и дубовая роща, а также пруд с утками и лебедями, которые значительно сокращаются в последние годы, что вызывает массу недовольства среди эко-активистов.