Студентка Мининского университета Елизавета Майер спела в «Вечернем Урганте»

Студентка Мининского университета Елизавета Майер стала музыкальным гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Фото: Первый канал

Студентка Мининского университета Елизавета Майер стала музыкальным гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Передача с ее участием вышла в эфир 9 июня 2021 года.

Елизавета Майер учится на пятом курсе факультета дизайна, изящных искусств и медиа кафедры продюсерства и музыкального образования нижегородского Мининского университета. Вокалом она занимается с самого детства, а в 14 лет начала писать собственную музыку и тексты. В 2020 году девушка выпустила свой первый альбом, назвав себя певицей ooes.

- Практическая база, которую нам дают на первом-втором курсах, очень помогает сориентироваться в пространстве – сейчас в музыке все завязано на продюсировании, пиаре, продвижении, на создании проекта. Полезно знать все процессы изнутри, как все развивается и как это нужно продвигать, - отметила Елизавета Майер.

Девушка, стоит отметить, достаточно популярна в соцсетях – в Instagram на нее подписаны более 12 тысяч человек, в TikTok – 148 тысяч, еще 23 тысячи пользователей следят за творчеством Елизаветы в соцсети ВКонтакте.

- Чтобы продукт стал успешным, его нужно правильно показать и о нем нужно правильно рассказать. Нужно еще и сделать визуальный контент для того же ТикТока, - отметила Елизавета.

В 2020 году девушка выпустила свой первый альбом, назвав себя певицей ooes

В начале июня Елизавета оказалась на обложке Radar Russia — программы по поддержке молодых талантов Spotify, а потом поступило и предложение стать музыкальным гостем в «Вечернем Урганте».

- Все было здорово. Я, конечно, переволновалась, но я не знаю, как тут можно было не волноваться. Тем более, что это был мой первый опыт телевизионных съемок. Но в «Урганте» работает очень хорошая команда профессионалов, поэтому все прошло хорошо, - рассказала Елизавета после выступления.

Кстати, уже известна дата выхода второго альбома ooes – 25 июня. По совпадению, в этот же день у Елизаветы пройдет защита диплома в Мининском университете.