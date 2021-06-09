Известный нижегородский предприниматель Рустам Досаев приступил к работе в Нижегородском отделения партии «Новые люди».

Известный нижегородский предприниматель и общественник Рустам Досаев приступил к активной работе в Нижегородском отделения партии «Новые люди».

«Я независим от региональной власти, не связан с местными экономическими кланами и политическими группами. Мне близки идеи партии «Новые люди», считаю, что именно эта партия способна привнести в жизнь нижегородцев качественные положительные изменения», - прокомментировал свой новый политический статус Рустам Досаев.

Рустам Досаев руководит ГК «Элком», которая с 2011 года занимается проектированием, строительством и дооборудованием судов различных классов и широкого спектра водоизмещения. Производственные площадки компании находятся на судоремонтных заводах разных уголков нашей страны.

Помимо профессиональной деятельности Досаев известен и своей благотворительностью. Он помогает школам Нижнего Новгорода с закупками необходимого оборудования и обеспечивает спортивным инвентарем. Также активно участвует в развитии детского спорта - организует школьные турниры по кикбоксингу и футболу.

«У меня трое детей, поэтому прекрасно понимаю, что будущее нашего города, региона и всей страны — это они: наши дети, внуки, правнуки. Поэтому помогаю детям нашего города и в учебе, и в спорте. Программа партии совпадает с моими взглядами на вопросы здоровья и образования», - рассказал Рустам Досаев.

Справка:

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года партия выдвинула кандидатов на выборы в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, «Новые люди» преодолели избирательный барьер (в Новосибирской (7 %), Калужской (8,08 %), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях).

Кандидаты от Новых Людей также приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02 %. На выборах в городскую думу Краснодара Новые люди набрали 4,97 % голосов. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре этого года.