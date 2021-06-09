Еловый сквер с детской площадкой появится в нижегородском кремле после реконструкции

Благоустройство выполнено на 80%. Фото: Мария СОРОКИНА

Благоустройство Елового сквера активно проводится в Нижегородском кремле. Это будет пространство, условно поделенное на две части – зона тихого отдыха и площадка для детских игр. На данный момент выполнена уже большая часть работ, заявленных по контракту. По плану обновление территории должно завершиться в конце июня и будет приурочено к800-летию города.

Как рассказал заместитель главы региона Андрей Бетин, переосмысленное пространство должно повлиять на время пребывания на территории кремля, ведь теперь родители смогут проводить здесь время с детьми, отдыхать. Это больше не транзитная зона, а полноценный сквер, где можно с комфортом провести время.

«Для меня это одна из самых знаковых и приятных территорий, потому что она будет посвящена будущему поколению. Это возможность передать ценности исторического сооружения – нашего Нижегородского кремля, который с начала 16 века возвышается над реками Окой и Волгой», - добавил Бетин.

Сейчас здесь кипит работа. Фото: Мария СОРОКИНА

Площадка для детей…

На сегодняшний день работы в сквере выполнены на 80%. Директор ГБУ «Благоустройство кремля» Юрий Бортников рассказал, что на том месте, где сейчас собирают детскую площадку, раньше располагались пустырь и склад строительных материалов.

«В настоящий момент выполняется монтаж освещения, устанавливаются элементы детской площадки, ведется посадка зеленых насаждений, заканчиваются работы по облицовке гранитом. Полностью смонтирована система автоматического полива», – сказал он.

Элементы детской площадки будут максимально вписываться в окружающую обстановку. Фото: Мария СОРОКИНА

Спикер добавил, что детская площадка будет предназначена для нескольких возрастных групп – от года до трех лет, от трех до шести и от шести до четырнадцати лет. Она будет оснащена качелями, различными спортивно-игровыми элементами и каруселями.

«Уникальность площадки заключается в том, что мы не применяли яркие кричащие краски, а старались приблизиться к стилистике кремля, поэтому практически целиком площадка выполнена из дерева с минимальными включениями пластика и металла», - заметил Юрий Бортников.

…и сто новых деревьев

Об озеленении сквера рассказала начальник проектно-технологического отдела ГБУ НО «Благоустройство» Александра Пантюхина. По ее словам, при работе с этой территорией ответственная организация пыталась по максимуму сохранить существующие зеленые насаждения, но пару десятков аварийных деревьев пришлось вырубить. Это в основном ели, которые были высажены 40лет назад плотной живой изгородью. Некоторые из них усохли в тени более живучих «соседей». На смену им появятся порядка ста хвойных и лиственных деревьев, высотой от 3 до 6 метров - клены, рябины, сосны и ели.

Всего в сквере будет высажено около ста новых деревьев. Фото: Мария СОРОКИНА

«Согласован проект реконструкции зеленых насаждений на этой территории, по которому мы должны высадить более 30 лиственных и более 60 хвойных деревьев. Также будет высажено более 3 тысяч кустарников. Будут созданы еще и цветники, в основном, из многолетних цветочных культур. Таким образом, обеспечена практически всесезонная декоративность этой территории», - рассказала Александра Пантюхина.

Цветы и кустарники подбирали так, чтобы они хорошо росли в тени хвойных деревьев. Это, например, можжевельники, горные сосны, кипарисовики и микробиоты. Прямо под сенью елей формируется посадка рододендронов.

Здесь высадят рододендроны и другую растительность. Фото: Мария СОРОКИНА

Предполагается, что не только сквер, но и вся территория кремля станет комфортной для длительного там нахождения. Здесь будет как минимум четыре туалета, появятся новые точки питания и новые интересные для туристов объекты.

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