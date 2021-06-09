В Нижегородской области отменили вырубку леса, чтобы спасти совят

Сотрудник лесничества с совенком. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Милейшая история произошла в Богородском районе Нижегородской области. Там, чтобы не потревожить гнездящихся сов, отменили вырубку леса.

Гнездо длиннохвостой неясыти с птенцами было обнаружено на участке, предназначенном под рубку деревьев. Сотрудники лесничества пожалели пернатых и решили не тревожить их, пока совята не подрастут.

Всего на территории Богородского района 17 таких гнезд. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«После встречи с орнитологами принято решение о переносе мероприятий по рубке до осени. К этому времени птенцы подрастут и покинут свой дом», - пояснил руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин.

Орнитологи провели кольцевание птенцов, что позволит отслеживать их миграцию и следить за появлением нового потомства.

Орнитолог одевает на птицу кольцо, чтобы можно было отслеживать ее дальнейшую судьбу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как рассказал орнитолог Алексей Левашкин, это не единственное гнездо длиннохвостой неясыти в данной местности: всего в Богородском районе насчитывается около 17 гнезд этих птиц.