«Красиво пришвартовался»: Оторвавшийся от машины катер парализовал движение на дороге в Нижнем Новгороде

Прицеп с катером оторвался от машины на улице Коммуны. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

В Нижнем Новгороде оторвавшийся от машины прицеп с катером парализовал движение транспорта на дороге. Маршрутка, пытаясь объехать препятствие, застряла на трамвайных путях. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел днем 8 июня на улице Коммуны в Сормовском районе. Пикап перевозил прицеп с катером, который в какой-то момент оторвался от автомобиля. Плавсредство перегородило и без того узкую однополосную дорогу, из-за чего движение по ней встало намертво. Однако водитель 76 маршрутки не собирался терять время из-за каких-то там лодок и решил объехать препятствие по трамвайным путям. Но немного не рассчитал, и «ПАЗик» сел на брюхо – пришлось поднимать автобус домкратом.

Проезжавшие мимо нижегородцы стали свидетелем довольно комичной картины: посреди дороги – катер, на трамвайных путях – маршрутка.

«Маршрутчик на регату попал, и ветер был попутный», «красиво пришвартовался!», - шутят в интернете нижегородцы.

А вот водителям, ехавшим за пикапом, было не до шуток: из-за этого происшествия скопилась огромная пробка, и многие потеряли время.