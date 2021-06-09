Июньские сугробы образовались в Сарове после сильного града 8 июня

Из-за сильного града под ногами и колесами образовалась снежная каша. Фото: паблик "Затоновости Саров"

Мощный грозовой фронт прошел вчера местами по территории Нижегородской области. Сильнее всего стихия бушевала в Сарове: там прошел сильнейший ливень и град – да так, что на земле образовались самые настоящие сугробы из снежной каши.

Град хоть и был не крупный, но повредил посадки в огородах. Фото: Анастасия Жаркова

«Особенно досталось микрорайонам ТИЗ и Яблоневый сад. В садах побило все посадки», - рассказывают местные жители.

Намело самые настоящие сугробы. Фото: Анастасия Жаркова

Много зимних пейзажей удалось наснимать вчера саровчанам: десятки впечатляющих снимков опубликованы в соцсетях. Снежная крупа целиком покрыла дорожки, кое-где даже появились сугробы, а дворы из-за сильного ливня превратились в Венецию: затопило по самые двери машин.

Дворы стали похожи на Венецию.Фото: паблик "Затоновости Саров"

«Природа будто сошла с ума», - сетуют интернет-пользователи.

Досталось больше всего микрорайонам ТИЗ и Яблоневый сад. Фото: паблик "Затоновости Саров"

Кстати, грозы бушуют не только в Нижегородской области, но и на всей европейской территории России. Так, 7 июня в Ленинградской области прошел мощный град.