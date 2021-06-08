Пьяный нижегородец взял в «заложники» двух газовщиц, обнаруживших незаконную врезку. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Наша служба и опасна, и трудна» - так теперь о своей работе могут сказать сотрудницы ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» из Дальнеконстантиновского района, которые во время обхода квартир оказались в плену у одного из местных жителей. Мужчина запер их в своей квартире и не выпускал до тех пор, пока они не вызвали «аварийку».

Инцидент произошел 22 апреля в поселке Дубрава. В тот день сотрудницы газовой службы выполняли привычную работу по проверке газового оборудования. В одной из квартир газовщицы обнаружили незаконную врезку. Хозяин жилища – 39-летний мужчина – был пьян и повел себя весьма неожиданным образом.

«Злоумышленник запер дверь квартиры ключом изнутри и незаконно удерживал двух женщин, не давая им возможности покинуть жилое помещение, тем самым незаконно ограничил их передвижение. Только после того, как по вызову потерпевших в квартиру прибыли сотрудники аварийной службы, женщины были освобождены», - рассказали подробности в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Мужчина протрезвел, осознал свою вину и раскаялся, но это не спасло его от уголовного дела, которое возбудили по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух лиц». Дело направлено в суд, и в ближайшее время мужчина окажется на скамье подсудимых.