«Где отдыхают – там и гадят»: Нижневолжская набережная превратилась в место шумных автомобильно-кальянных вечеринок

Парни лихо отплясывают на крыше авто. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры"

Нижневолжская набережная в Нижнем Новгороде с недавних пор превратилась в место шумных тусовок молодежи. С наступлением вечера сюда съезжаются десятки машин, молодые люди включают музыку на всю катушку, и начинается «жара». Ни одна вечеринка не обходится без кальянов и плясок на крыше автомобилей. Видеоролики, снятые в минуты веселья, участники выкладывают в соцсети, а местные блогеры устраивают оттуда прямые эфиры в Instagram. Не смущает молодых людей и то, что прямо через дорогу, на другой стороне улицы находится одел полиции.

Видеозапись с одной из таких тусовок была сегодня опубликована на странице сообщества «Нижний Новгород без цензуры». На кадрах несколько парней лихо отплясывают под музыку на крыше и капоте старенькой «двенашки», то и дело намеренно раскачивая машину.

«Обратно пешком пойдут, без тачки! Нормально все!», - шутит женский голос за кадром. Всем весело, включая хозяина этой самой «Лады».

Но кому-то радость, а кому-то – ярость. Подобный «движ» в знаковом для города месте некоторые нижегородцы восприняли крайнее негативно.

«Что это за отдых такой? Прыгают на машинах, музыка орет на всю округу. Почему не соблюдают общественный порядок?», - негодует нижегородец Анатолий Морев.

«Вам завидно? Как хотят, так и отдыхают. Никому не мешают же!», - высказала другую точку зрения Алла Фролова.

Возможно, и не мешают. Но вот состояние, в котором тусовщики оставляют после себя набережную, навевает самую настоящую грусть. Все буквально усыпано мусором, который каждое утро старательно убирают дворники. Видео с последствиями одной из таких вечеринок также было опубликовано в соцсети. Многие интернет-пользователи в комментариях высказались о том, что нужно вводить строгие меры в отношении оставляющих мусор – вводить крупные штрафы и даже отправлять нарушителей на исправительные работы.

«Видела эту картину – ближе к утру здесь валяются одни бутылки и упаковка от фастфуда. Ужасное зрелище! Где отдыхают – там и гадят. Как так можно? Почему нельзя выкинуть мусор в урну?» - задается вопросом нижегородка Марина Конькова.

Другая проблема – кальяны. Как мы уж отметили, отдыхающие приходят на набережную со своими кальянами, которые массово раскуривают прямо здесь же. Находчивые торговцы кальянной продукцией это быстро раскусили, и вот на Нижневолжской уже образовался небольшой стихийный рынок табака и аксессуаров для кальянов.

"Как-то прошлась там, было ощущение, что я в кальянной или на дне города", - говорит Анна Сиротина.

"Они ещё газон уродуют, высыпая уголь в траву, который выжигает всё, остаётся выжженное пятно. Десятки за выходные" - подметил наблюдательный Алексей Новоселов.

Чтобы узнать, как нижегородские власти относятся к происходящему и собираются ли они что-то предпринимать на этот счет, мы направили запрос в правительство Нижегородской области. Однако там нам посоветовали обратиться в городскую администрацию, ну а в мэрии в свою очередь направили в полицию – мол, это их головная боль. «Комсомолка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, но на момент публикации ответ еще не поступил. Мы продолжим следить за развитием событий.